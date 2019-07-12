На Волині у промислових масштабах вирощують спаржу





Про це розповідає телеканал



Їх власник – Олександр Сидорчук – уже багато років розвиває власну справу. Розповідає: у товариша з Польщі, який займається вирощуванням спаржі, побачив його ферму. Знайомий запропонував чоловіку висадити кілька саджанців в Україні і поглянути, що з цього вийде.



«Був в мене такий добрий товариш, поляк, і він займався вирощуванням спаржі. Для мене це було також така нова культура, цікава культура. Він каже: «Ну, попробуйте в Україні посадити, чи у вас добра земля буде». Ну, ми щось взяли в нього пару саджанців. Трошки щось посадили. Приїхав він до нас у гості. Каже: «Слухайте, у вас така супер спаржа росте. Така добра у вас земля». І якось з того моменту помаленьку почалося. Пізніше, звичайно, ми почали шукати якісь кращі сорти. Зараз беремо Голландські гібриди», – каже фермер Олександр Сидорчук.



Зараз підприємство збільшилось у рази. Виявляється, що український чорнозем добре підходить для вирощування спаржі. Хоча сезон триває лише два місяці – цього вистачає.



Зрізати ж спаржу потрібно, коли пагінці досягають 20-23 см заввишки.



Нині волинська спаржа відома далеко за межами області та навіть України. Здебільшого її збувають через супермаркети. За кордоном вона має неабиякий попит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смачна корисна, але чомусь досі не дуже популярна на українському ринку – спаржа. Саме цей продукт, який полюбляє вся Європа, США та Канада, вирощують на Волині у величезних масштабах. У регіоні – найбільші в Україні плантації з вирощування спаржі, вони розташовані в Устилузькій громаді.Про це розповідає телеканал «Конкурент TV» Їх власник –– уже багато років розвиває власну справу. Розповідає: у товариша з Польщі, який займається вирощуванням спаржі, побачив його ферму. Знайомий запропонував чоловіку висадити кілька саджанців в Україні і поглянути, що з цього вийде.«Був в мене такий добрий товариш, поляк, і він займався вирощуванням спаржі. Для мене це було також така нова культура, цікава культура. Він каже: «Ну, попробуйте в Україні посадити, чи у вас добра земля буде». Ну, ми щось взяли в нього пару саджанців. Трошки щось посадили. Приїхав він до нас у гості. Каже: «Слухайте, у вас така супер спаржа росте. Така добра у вас земля». І якось з того моменту помаленьку почалося. Пізніше, звичайно, ми почали шукати якісь кращі сорти. Зараз беремо Голландські гібриди», – каже фермер Олександр Сидорчук.Зараз підприємство збільшилось у рази. Виявляється, що український чорнозем добре підходить для вирощування спаржі. Хоча сезон триває лише два місяці – цього вистачає.Зрізати ж спаржу потрібно, коли пагінці досягають 20-23 см заввишки.Нині волинська спаржа відома далеко за межами області та навіть України. Здебільшого її збувають через супермаркети. За кордоном вона має неабиякий попит.

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