Волинський тероборонівець Владислав Хахаєв отримав почесну нагороду від Залужного

, позивний «Ха-Ха», стрілець-зенітник роти вогневої підтримки Луцького батальйону Волинської бригади тероборони нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест».Про це повідомляє 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.У цивільному ж житті Владислав займався ремонтом мототехніки."Коли я ще був підлітком, тато притарабанив мопеда – звідти все й почалося. Вже в дорослому віці я пішов працювати на СТО, трохи набрався досвіду і відкрив власну справу. У мене свій гараж – робив моцики, квадроцикли", – усміхнено згадуючи колишні часи розповідає боєць.Проте в перший же день широкомасштабного вторгнення тоді ще 23-річний лучанин разом з чотирма друзями став до лав Луцького бату Волинської бригади тероборони."Зібралися бандою і поїхали, а як можна було інакше? На нашу Батьківщину напала озвіріла орда. – Але скільки б ця орда не казилася, їй доведеться забратися геть", – впевнено каже Владислав,"Мою впевненість у Перемозі зміцнюють побратими-однодумці, а також згуртованість українського народу, який готовий віддати на боротьбу з ворогом останню копійку", - каже воїн.А ще нести службу бійцям роти вогневої підтримки… допомагає чотирилапа бойова подруга на ім’я