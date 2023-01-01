На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм

На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм
1 грудня у Городищенській громаді в останню путь провели загиблого захисника, мешканця с. Михлин Артура Гайдая 1985 р.н.

Про це інформували у громаді.

Декілька днів тому обірвалося життя військовослужбовця Артура Гайдая. Йому назавжди 38.

Автомобільна жалобна процесія розпочалася на Львівщині, де він проходив військову службу, та попрямувала до с. Михлин, де відбулася церемонія поховання.

Загиблого солдата зустріли та проводжали в останню путь під звуки духового оркестру.

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці було звершено чин похорону.

Віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, вдячні земляки, представники влади та члени місцевого добровольчого формування.

Поховали Артура Гайдая на місцевому кладовищі.

На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм

На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм

На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм

На Волині попрощалися із Героєм Артуром Гайдаєм

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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