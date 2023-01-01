На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць

На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомляє Сошичненська громада."Загинув під час важкого бою з окупантами на Донецькому напрямку житель села Сошичне Заяць Валентин Володимирович, 26.08.1982 року народження. Мужній воїн, відданий син України, добрий брат та син, найкращий дядько, таким буде у спогадах Валік", - йдеться у дописі.Пройшовши Ірак, Захисник не зміг сидіти дома коли почалася війна, він став до лав ЗСУ…але цього разу додому він повернеться на щиті, зазначили у громаді.