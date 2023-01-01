На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць

На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць
На війні загинув Герой з Волині Валентин Заяць.

Про це повідомляє Сошичненська громада.

"Загинув під час важкого бою з окупантами на Донецькому напрямку житель села Сошичне Заяць Валентин Володимирович, 26.08.1982 року народження. Мужній воїн, відданий син України, добрий брат та син, найкращий дядько, таким буде у спогадах Валік", - йдеться у дописі.

Пройшовши Ірак, Захисник не зміг сидіти дома коли почалася війна, він став до лав ЗСУ…але цього разу додому він повернеться на щиті, зазначили у громаді.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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