На війні з окупантами загинув воїн з Волині Валентин Заяць
Сьогодні, 14:14
На війні загинув Герой з Волині Валентин Заяць.
Про це повідомляє Сошичненська громада.
"Загинув під час важкого бою з окупантами на Донецькому напрямку житель села Сошичне Заяць Валентин Володимирович, 26.08.1982 року народження. Мужній воїн, відданий син України, добрий брат та син, найкращий дядько, таким буде у спогадах Валік", - йдеться у дописі.
Пройшовши Ірак, Захисник не зміг сидіти дома коли почалася війна, він став до лав ЗСУ…але цього разу додому він повернеться на щиті, зазначили у громаді.
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Про це повідомляє Сошичненська громада.
"Загинув під час важкого бою з окупантами на Донецькому напрямку житель села Сошичне Заяць Валентин Володимирович, 26.08.1982 року народження. Мужній воїн, відданий син України, добрий брат та син, найкращий дядько, таким буде у спогадах Валік", - йдеться у дописі.
Пройшовши Ірак, Захисник не зміг сидіти дома коли почалася війна, він став до лав ЗСУ…але цього разу додому він повернеться на щиті, зазначили у громаді.
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