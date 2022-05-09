В «Устилузі» службовий пес Гуді допоміг знайти наркотики
Сьогодні, 15:09
В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики в кишені чоловіка, який їхав до Польщі.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Згорток паперу, в якому були сигаретами з канабісом, знайшли сьогодні вночі, 2 грудня, у громадянина, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».
Службовий собака прикордонників Гуді зреагував на пасажира легкового автомобіля, що прибув на прикордонно-митний контроль.
В ході ретельної перевірки оглядова група виявила в кишені светра 61-річного киянина самокрутки з наркотичною речовиною.
Про знахідку прикордонники поінформували співробітників СБУ та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України.
Знайдену речовину правоохоронці вилучили для проведення експертизи.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Згорток паперу, в якому були сигаретами з канабісом, знайшли сьогодні вночі, 2 грудня, у громадянина, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».
Службовий собака прикордонників Гуді зреагував на пасажира легкового автомобіля, що прибув на прикордонно-митний контроль.
В ході ретельної перевірки оглядова група виявила в кишені светра 61-річного киянина самокрутки з наркотичною речовиною.
Про знахідку прикордонники поінформували співробітників СБУ та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України.
Знайдену речовину правоохоронці вилучили для проведення експертизи.
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