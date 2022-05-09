В «Устилузі» службовий пес Гуді допоміг знайти наркотики

В «Устилузі» службовий пес Гуді допоміг знайти наркотики
В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики в кишені чоловіка, який їхав до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Згорток паперу, в якому були сигаретами з канабісом, знайшли сьогодні вночі, 2 грудня, у громадянина, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг».

Службовий собака прикордонників Гуді зреагував на пасажира легкового автомобіля, що прибув на прикордонно-митний контроль.

В ході ретельної перевірки оглядова група виявила в кишені светра 61-річного киянина самокрутки з наркотичною речовиною.
В «Устилузі» службовий пес Гуді допоміг знайти наркотики


Про знахідку прикордонники поінформували співробітників СБУ та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України.

Знайдену речовину правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

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Теги: наркотики, пес
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