Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет

Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
У Торчині, що в Луцькому районі, рейсовий автобус з‘їхав у кювет.

Про це повідомили в соцмережах, інформує ВСН.

Подробиці згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцький район, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
Сьогодні, 13:38
На Камінь-Каширщині горів будинок
Сьогодні, 13:05
На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
Сьогодні, 12:43
Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
Сьогодні, 12:03
Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Постраждала водійка, її госпіталізували: повідомили деталі аварії у Луцькому районі Постраждала водійка, її госпіталізували: повідомили деталі аварії у Луцькому районі
13 листопад, 10:10
У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік
09 жовтень, 09:29
У Луцькому районі не розминулися два легковики У Луцькому районі не розминулися два легковики
14 червень, 10:40
У Луцькому районі водій буса насмерть збив пішохода У Луцькому районі водій буса насмерть збив пішохода
15 травень, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
Сьогодні, 13:38
 0
На Камінь-Каширщині горів будинок
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
Сьогодні, 12:43
 0
Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
Сьогодні, 12:03
 0
Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8