Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет





Про це повідомили в соцмережах, інформує



Подробиці згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Торчині, що в Луцькому районі, рейсовий автобус з‘їхав у кювет.Про це повідомили в соцмережах, інформує ВСН. Подробиці згодом.

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