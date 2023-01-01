Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
Сьогодні, 13:38
У Торчині, що в Луцькому районі, рейсовий автобус з‘їхав у кювет.
Про це повідомили в соцмережах, інформує ВСН.
Подробиці згодом.
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Про це повідомили в соцмережах, інформує ВСН.
Подробиці згодом.
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