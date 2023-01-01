На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського

Валентина Васильковського.



Чин поховання відбувся у п’ятницю, 1 грудня про це йдеться на сторінці Православна Ратнівщина у Фейсбуці.



Український воїн, старший бойовий медик, загинув 23 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання захищаючи свою рідну Україну .



Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрей Василій Дудар та священники із сусідніх сіл.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У храмі Святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова села Заброди, що на Ратнівщині відспівали полеглого воїнаЧин поховання відбувся у п’ятницю, 1 грудня про це йдеться на сторінці Православна Ратнівщина у Фейсбуці.Український воїн, старший бойовий медик, загинув 23 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання захищаючи свою рідну Україну .Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрейта священники із сусідніх сіл.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію