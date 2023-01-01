На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського

На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
У храмі Святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова села Заброди, що на Ратнівщині відспівали полеглого воїна Валентина Васильковського.

Чин поховання відбувся у п’ятницю, 1 грудня про це йдеться на сторінці Православна Ратнівщина у Фейсбуці.

Український воїн, старший бойовий медик, загинув 23 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання захищаючи свою рідну Україну .

Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрей Василій Дудар та священники із сусідніх сіл.

На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
Сьогодні, 13:38
На Камінь-Каширщині горів будинок
Сьогодні, 13:05
На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
Сьогодні, 12:43
Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
Сьогодні, 12:03
Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
Загинув Герой з Волині Юрій Льовкін Загинув Герой з Волині Юрій Льовкін
Сьогодні, 10:33
На Волині завтра попрощаються із Героєм Артуром Гайдаєм На Волині завтра попрощаються із Героєм Артуром Гайдаєм
30 листопад, 23:42
На війні з окупантами загинув ексфутболіст луцької «Волині» Роман Годований На війні з окупантами загинув ексфутболіст луцької «Волині» Роман Годований
30 листопад, 23:01
На Маневиччині попрощалися із Героєм Сергієм Медведюком На Маневиччині попрощалися із Героєм Сергієм Медведюком
30 листопад, 21:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду на Волині рейсовий автобус з‘їхав у кювет
Сьогодні, 13:38
 0
На Камінь-Каширщині горів будинок
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
Сьогодні, 12:43
 0
Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
Сьогодні, 12:03
 0
Не вийшла із коми: померла волинянка, яка постраждала в жахливій ДТП
Сьогодні, 11:44
 0
Медіа
відео
1/8