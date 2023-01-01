На Волині провели в останню путь загиблого воїна Валентина Васильковського
Сьогодні, 12:43
У храмі Святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова села Заброди, що на Ратнівщині відспівали полеглого воїна Валентина Васильковського.
Чин поховання відбувся у п’ятницю, 1 грудня про це йдеться на сторінці Православна Ратнівщина у Фейсбуці.
Український воїн, старший бойовий медик, загинув 23 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання захищаючи свою рідну Україну .
Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрей Василій Дудар та священники із сусідніх сіл.
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Чин поховання відбувся у п’ятницю, 1 грудня про це йдеться на сторінці Православна Ратнівщина у Фейсбуці.
Український воїн, старший бойовий медик, загинув 23 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання захищаючи свою рідну Україну .
Заупокійне богослужіння звершили настоятель храму протоієрей Василій Дудар та священники із сусідніх сіл.
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