Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
Сьогодні, 12:03
На випадок ускладнення погодних умов та обмеження руху на Волині вздовж доріг державного значення визначили місця відстою та стоянки для легкових та вантажних автомобілів.
Усього таких місць на території області є 45, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, передає ВолиньІнфа.
На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:
504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту “Ягодин” біля села Старовойтове);
482 км + 000 м ліворуч (на трасі між селами Машів та Хворостів);
478 км + 482 м праворуч (поблизу села Хворостів);
447 км + 451 м праворуч (на в’їзді в Ковель);
444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля);
444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі);
435 км + 000 м праворуч (на виїзді з Ковеля);
382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ);
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:
1 км + 400 м ліворуч (перед пунктом пропуску в селі Доманове);
5 км + 500 м ліворуч (між селом Сільце та Доманове);
21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне);
22 км + 100 м ліворуч (біля селища Ратне);
23 км + 850 м ліворуч (біля селища Ратне);
70 км + 250 м ліворуч (поруч із вулицею Тараса Шевченка в селі Дубове);
90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська);
103 км + 000 м праворуч (на в’їзді в селище Голоби);
118 км + 000 м ліворуч (два майданчики на в’їзді в село Переспа);
132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище);
147 км + 715 м ліворуч (поблизу села Озерце);
156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
156 км + 500 м праворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
157 км + 540 м праворуч (село Струмівка, вулиця Об’їздна);
163 км + 389 м праворуч (село Підгайці біля АЗС);
На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:
69 км + 510 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, поблизу села Журавники)
90 км + 245 м ліворуч (на в’їзді в село Терешківці);
110 км + 000 м (на виїзді з села Чаруків);
127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька).
На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:
19 км + 300 м ліворуч (в’їзд у місто Володимир, вулиця Луцька);
33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня);
40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня);
44 км + 000 м (праворуч (село Мовчанів, за птахокомплексом);
60 км + 900 м ліворуч (село Смолигів, вулиця Миру);
82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою);
98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна);
127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі, навпроти АЗС).
На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):
14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова);
37 км + 000 м ліворуч (на трасі неподалік села Омельне);
72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі)
На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:
4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська);
8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець);
42 км + 400 м праворуч (в’їзд в село Верба, вулиця Ковельська);
58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери);
71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька неподалік кафе);
89 км + 480 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, на виїзді з села Литовеж).
Перелік місць відстою, позначених на мапі, доступний за посиланням.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення області водії можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером +38 067 400 60 80.
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Усього таких місць на території області є 45, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, передає ВолиньІнфа.
На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:
504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту “Ягодин” біля села Старовойтове);
482 км + 000 м ліворуч (на трасі між селами Машів та Хворостів);
478 км + 482 м праворуч (поблизу села Хворостів);
447 км + 451 м праворуч (на в’їзді в Ковель);
444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля);
444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі);
435 км + 000 м праворуч (на виїзді з Ковеля);
382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ);
На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:
1 км + 400 м ліворуч (перед пунктом пропуску в селі Доманове);
5 км + 500 м ліворуч (між селом Сільце та Доманове);
21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне);
22 км + 100 м ліворуч (біля селища Ратне);
23 км + 850 м ліворуч (біля селища Ратне);
70 км + 250 м ліворуч (поруч із вулицею Тараса Шевченка в селі Дубове);
90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська);
103 км + 000 м праворуч (на в’їзді в селище Голоби);
118 км + 000 м ліворуч (два майданчики на в’їзді в село Переспа);
132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище);
147 км + 715 м ліворуч (поблизу села Озерце);
156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
156 км + 500 м праворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
157 км + 540 м праворуч (село Струмівка, вулиця Об’їздна);
163 км + 389 м праворуч (село Підгайці біля АЗС);
На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:
69 км + 510 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, поблизу села Журавники)
90 км + 245 м ліворуч (на в’їзді в село Терешківці);
110 км + 000 м (на виїзді з села Чаруків);
127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька).
На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:
19 км + 300 м ліворуч (в’їзд у місто Володимир, вулиця Луцька);
33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня);
40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня);
44 км + 000 м (праворуч (село Мовчанів, за птахокомплексом);
60 км + 900 м ліворуч (село Смолигів, вулиця Миру);
82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою);
98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна);
127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі, навпроти АЗС).
На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):
14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова);
37 км + 000 м ліворуч (на трасі неподалік села Омельне);
72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі)
На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:
4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська);
8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець);
42 км + 400 м праворуч (в’їзд в село Верба, вулиця Ковельська);
58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери);
71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька неподалік кафе);
89 км + 480 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, на виїзді з села Литовеж).
Перелік місць відстою, позначених на мапі, доступний за посиланням.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення області водії можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером +38 067 400 60 80.
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