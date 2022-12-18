Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто





Усього таких місць на території області є 45, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині,



На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:



504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту “Ягодин” біля села Старовойтове);

482 км + 000 м ліворуч (на трасі між селами Машів та Хворостів);

478 км + 482 м праворуч (поблизу села Хворостів);

447 км + 451 м праворуч (на в’їзді в Ковель);

444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля);

444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі);

435 км + 000 м праворуч (на виїзді з Ковеля);

382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ);



На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:



1 км + 400 м ліворуч (перед пунктом пропуску в селі Доманове);

5 км + 500 м ліворуч (між селом Сільце та Доманове);

21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне);

22 км + 100 м ліворуч (біля селища Ратне);

23 км + 850 м ліворуч (біля селища Ратне);

70 км + 250 м ліворуч (поруч із вулицею Тараса Шевченка в селі Дубове);

90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська);

103 км + 000 м праворуч (на в’їзді в селище Голоби);

118 км + 000 м ліворуч (два майданчики на в’їзді в село Переспа);

132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище);

147 км + 715 м ліворуч (поблизу села Озерце);

156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);

156 км + 500 м праворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);

157 км + 540 м праворуч (село Струмівка, вулиця Об’їздна);

163 км + 389 м праворуч (село Підгайці біля АЗС);

На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:



69 км + 510 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, поблизу села Журавники)

90 км + 245 м ліворуч (на в’їзді в село Терешківці);

110 км + 000 м (на виїзді з села Чаруків);

127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька).



На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:



19 км + 300 м ліворуч (в’їзд у місто Володимир, вулиця Луцька);

33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня);

40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня);

44 км + 000 м (праворуч (село Мовчанів, за птахокомплексом);

60 км + 900 м ліворуч (село Смолигів, вулиця Миру);

82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою);

98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна);

127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі, навпроти АЗС).



На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):



14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова);

37 км + 000 м ліворуч (на трасі неподалік села Омельне);

72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі)

На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:



4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська);

8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець);

42 км + 400 м праворуч (в’їзд в село Верба, вулиця Ковельська);

58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери);

71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька неподалік кафе);

89 км + 480 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, на виїзді з села Литовеж).



Перелік місць відстою, позначених на мапі, доступний за



У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення області водії можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером +38 067 400 60 80.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На випадок ускладнення погодних умов та обмеження руху на Волині вздовж доріг державного значення визначили місця відстою та стоянки для легкових та вантажних автомобілів.Усього таких місць на території області є 45, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, передає ВолиньІнфа.504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту “Ягодин” біля села Старовойтове);482 км + 000 м ліворуч (на трасі між селами Машів та Хворостів);478 км + 482 м праворуч (поблизу села Хворостів);447 км + 451 м праворуч (на в’їзді в Ковель);444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля);444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі);435 км + 000 м праворуч (на виїзді з Ковеля);382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ);1 км + 400 м ліворуч (перед пунктом пропуску в селі Доманове);5 км + 500 м ліворуч (між селом Сільце та Доманове);21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне);22 км + 100 м ліворуч (біля селища Ратне);23 км + 850 м ліворуч (біля селища Ратне);70 км + 250 м ліворуч (поруч із вулицею Тараса Шевченка в селі Дубове);90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська);103 км + 000 м праворуч (на в’їзді в селище Голоби);118 км + 000 м ліворуч (два майданчики на в’їзді в село Переспа);132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище);147 км + 715 м ліворуч (поблизу села Озерце);156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);156 км + 500 м праворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);157 км + 540 м праворуч (село Струмівка, вулиця Об’їздна);163 км + 389 м праворуч (село Підгайці біля АЗС);На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:69 км + 510 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, поблизу села Журавники)90 км + 245 м ліворуч (на в’їзді в село Терешківці);110 км + 000 м (на виїзді з села Чаруків);127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька).19 км + 300 м ліворуч (в’їзд у місто Володимир, вулиця Луцька);33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня);40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня);44 км + 000 м (праворуч (село Мовчанів, за птахокомплексом);60 км + 900 м ліворуч (село Смолигів, вулиця Миру);82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою);98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна);127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі, навпроти АЗС).14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова);37 км + 000 м ліворуч (на трасі неподалік села Омельне);72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі)На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська);8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець);42 км + 400 м праворуч (в’їзд в село Верба, вулиця Ковельська);58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери);71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька неподалік кафе);89 км + 480 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, на виїзді з села Литовеж).Перелік місць відстою, позначених на мапі, доступний за посиланням У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення області водії можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером +38 067 400 60 80.

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