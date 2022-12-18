Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто

Де на Волині водіям перечекати негоду: місця для відстою авто
На випадок ускладнення погодних умов та обмеження руху на Волині вздовж доріг державного значення визначили місця відстою та стоянки для легкових та вантажних автомобілів.

Усього таких місць на території області є 45, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, передає ВолиньІнфа.

На автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин:

504 км + 180 м праворуч (термінал автопорту “Ягодин” біля села Старовойтове);
482 км + 000 м ліворуч (на трасі між селами Машів та Хворостів);
478 км + 482 м праворуч (поблизу села Хворостів);
447 км + 451 м праворуч (на в’їзді в Ковель);
444 км + 650 м праворуч (поблизу Ковеля);
444 км + 300 м праворуч (вулиця Варшавська в Ковелі);
435 км + 000 м праворуч (на виїзді з Ковеля);
382 км + 000 м ліворуч (вулиця Київська в селі Оконськ);

На автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече:

1 км + 400 м ліворуч (перед пунктом пропуску в селі Доманове);
5 км + 500 м ліворуч (між селом Сільце та Доманове);
21 км + 600 м ліворуч (біля селища Ратне);
22 км + 100 м ліворуч (біля селища Ратне);
23 км + 850 м ліворуч (біля селища Ратне);
70 км + 250 м ліворуч (поруч із вулицею Тараса Шевченка в селі Дубове);
90 км + 457 м ліворуч (поблизу села Воля Любитівська);
103 км + 000 м праворуч (на в’їзді в селище Голоби);
118 км + 000 м ліворуч (два майданчики на в’їзді в село Переспа);
132 км + 160 м праворуч (між селами Копачівка та Брище);
147 км + 715 м ліворуч (поблизу села Озерце);
156 км + 500 м ліворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
156 км + 500 м праворуч (село Липини поблизу будівельного торгового центру);
157 км + 540 м праворуч (село Струмівка, вулиця Об’їздна);
163 км + 389 м праворуч (село Підгайці біля АЗС);
На автодорозі Н-17 Львів — Радехів — Луцьк:

69 км + 510 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, поблизу села Журавники)
90 км + 245 м ліворуч (на в’їзді в село Терешківці);
110 км + 000 м (на виїзді з села Чаруків);
127 км + 750 м ліворуч (село Гірка Полонка, вулиця Луцька).

На автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне:

19 км + 300 м ліворуч (в’їзд у місто Володимир, вулиця Луцька);
33 км + 700 м ліворуч (село Березовичі, вулиця 8-го березня);
40 км + 550 м ліворуч (село Війниця, вулиця 1-го травня);
44 км + 000 м (праворуч (село Мовчанів, за птахокомплексом);
60 км + 900 м ліворуч (село Смолигів, вулиця Миру);
82 км + 100 м ліворуч (село Забороль, на трасі за сільською радою);
98 км + 080 м ліворуч (село Струмівка, вулиця Північна);
127 км + 868 м ліворуч (село Дідичі, навпроти АЗС).

На автодорозі Р-14 (Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ):

14 км + 230 м ліворуч (місто Ківерці, вулиця Чкалова);
37 км + 000 м ліворуч (на трасі неподалік села Омельне);
72 км + 380 м ліворуч (селище Маневичі)
На автодорозі Р-15 Ковель — Володимир — Червоноград — Жовква:

4 км + 500 м ліворуч (місто Ковель, вулиця Володимирська);
8 км + 670 м ліворуч (біля села Городилець);
42 км + 400 м праворуч (в’їзд в село Верба, вулиця Ковельська);
58 км + 890 м праворуч (місто Володимир, вулиця Степана Бандери);
71 км + 900 м ліворуч (місто Нововолинськ, вулиця Луцька неподалік кафе);
89 км + 480 м ліворуч (межа Львівщини та Волині, на виїзді з села Литовеж).

Перелік місць відстою, позначених на мапі, доступний за посиланням.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення області водії можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію дорожників за номером +38 067 400 60 80.


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Теги: водії, негода, відстій авто
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