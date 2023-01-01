На Камінь-Каширщині горів будинок
Сьогодні, 13:05
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували займання будинку у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У п'ятницю, 01 грудня, о 11:32 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Цир Камінь-Каширського району.
На місце виклику виїхали черговий підрозділ 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Бірки.
Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
У п'ятницю, 01 грудня, о 11:32 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Цир Камінь-Каширського району.
На місце виклику виїхали черговий підрозділ 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Бірки.
Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.
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