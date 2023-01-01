На Камінь-Каширщині горів будинок





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



У п'ятницю, 01 грудня, о 11:32 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Цир Камінь-Каширського району.



На місце виклику виїхали черговий підрозділ 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Бірки.



Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники Волині ліквідували займання будинку у Камінь-Каширському районі.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.У п'ятницю, 01 грудня, о 11:32 год до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Цир Камінь-Каширського району.На місце виклику виїхали черговий підрозділ 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Любешів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Бірки.Рятувальники за допомогою водяного ствола ліквідували займання.Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає.

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