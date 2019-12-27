Снігопад не вщухає: у патрульній поліції закликали волинських водіїв залишатися вдома

На Волині зимовий сезон офіційно розпочався й вихідні дні в області будуть зі снігом. Вирушаючи в дорогу — враховуйте погодні умови.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Снігоприбиральна техніка працює на дорогах загального користування. Усі спецслужби у повній готовності та працюють в посиленому режимі."За можливості, в негоду, залишайтеся вдома. Транспортні засоби паркуйте так, аби вони не заважали роботі комунальних служб. У разі погіршення погодних умов патрульні разом зі спеціальними службами будуть негайно реагувати на ускладнення", - йдеться у дописі поліції.