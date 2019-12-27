Снігопад не вщухає: у патрульній поліції закликали волинських водіїв залишатися вдома

Снігопад не вщухає: у патрульній поліції закликали волинських водіїв залишатися вдома
На Волині зимовий сезон офіційно розпочався й вихідні дні в області будуть зі снігом. Вирушаючи в дорогу — враховуйте погодні умови.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Снігоприбиральна техніка працює на дорогах загального користування. Усі спецслужби у повній готовності та працюють в посиленому режимі.

"За можливості, в негоду, залишайтеся вдома. Транспортні засоби паркуйте так, аби вони не заважали роботі комунальних служб. У разі погіршення погодних умов патрульні разом зі спеціальними службами будуть негайно реагувати на ускладнення", - йдеться у дописі поліції.


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Теги: сніг, водії
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