Загинув Герой з Волині Юрій Льовкін

Загинув Герой з Волині Юрій Льовкін
1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдат Юрій Олександрович Льовкін.

В Дубівській громаді з 2 грудня оголошується триденна жалоба, – інформують на Фейсбук-сторінці громади.

«На жаль, війна продовжує забирати кращих із кращих... Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника. Вічна пам'ять, честь і слава нашому Герою!» – йдеться у дописі.

Інформацію про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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