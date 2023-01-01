Загинув Герой з Волині Юрій Льовкін

Юрій Олександрович Льовкін.



В Дубівській громаді з 2 грудня оголошується триденна жалоба, – інформують на Фейсбук-сторінці громади.



«На жаль, війна продовжує забирати кращих із кращих... Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника. Вічна пам'ять, честь і слава нашому Герою!» – йдеться у дописі.



Інформацію про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 грудня загинув житель Дубівської громади, гранатометник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, солдатВ Дубівській громаді з 2 грудня оголошується триденна жалоба, – інформують на Фейсбук-сторінці громади.«На жаль, війна продовжує забирати кращих із кращих... Глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Захисника. Вічна пам'ять, честь і слава нашому Герою!» – йдеться у дописі.Інформацію про зустріч Героя та чин похорону повідомлять згодом.

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