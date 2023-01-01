Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в НБУ.



Курс долара



- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)



Курс євро



- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)



Курс злотого



- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 грудня, та неділю, 3 грудня. Вартість долара – 36,35 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.Про це повідомили в НБУ.- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).

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