Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:45
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 грудня, та неділю, 3 грудня. Вартість долара – 36,35 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).
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Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).
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