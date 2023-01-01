Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 2 грудня, та неділю, 3 грудня. Вартість долара – 36,35 грн. Євро та злотий також залишилися на рівні п'ятниці.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

- 1 долар США – 36,35 грн (-2 коп.)

Курс євро

- 1 євро – 39,72 грн (-23 коп.)

Курс злотого

- 1 польський злотий – 9, 13 грн (-9 коп.).


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Теги: Курс валют, Луцьк
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