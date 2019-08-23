У Луцьку тимчасово обмежать рух транспорту на частині вулиць

У зв’язку з проведенням 3 грудня з 11.30 до 14.30 год. благодійно-спортивного заходу “Миколайчики біжіть” буде обмежений рух пасажирського транспорту по правій частині пр.Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з пр.Молоді.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.У зазначений період часу тролейбуси будуть рухатися наступним чином:- маршрут № 1 (4 одиниці) без змін;- маршрут №2 (4 одиниці) у прямому напрямку: – вул. Боженка, бульвар Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул.Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул.Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, вул. Карпенка-Карого – вул.Конякіна (по маршруту № 5) – вул. Захисників України. У зворотному напрямку без змін;- маршрут № 3 (1 одиниця) без змін;- маршрут № 4 (1 одиниця) без змін;- маршрут 4-а (1 одиниця) без змін;- маршрут № 5 (2 одиниці) без змін;- маршрут №12 (2 одиниці) у прямому напрямку: – вул. Володимирська, вул. Червоного Хреста, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр. Волі, вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, вул. Карпенка-Карого (по маршруту № 5) - вул. Конякіна, вул. Карбишева. У зворотному напрямку - без змін;- маршрут № 15 (4 одиниці) – у прямому напрямку: – вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, вул. Карпенка-Карого (по маршруту № 5) – вул. Захисників України – пр. Відродження (далі по маршруту);- маршрут № 15-а (4 одиниці) без змін.- рух автобусів буде здійснюватись лише по лівій частині пр.Соборності без змін у схемах руху.