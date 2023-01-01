На Волині готуються до снігопадів

Волинські дорожники ліквідовують наслідки зимової негоди та знову готуються до сильного снігопаду.Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.На автодорогах державного значення Волинської області котрий день поспіль проводять снігоприбиральні роботи. Розчищають від снігової каші дорожнє покриття, прибирають сніг з узбіччя, смуг розгону та розвороту, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, місць зупинки громадського транспорту.Водночас готуються до чергового виклику, адже синоптики вкотре попереджають про негоду. Так цими вихідними у зв'язку із переміщенням циклону з Балкан знову очікується погіршення погодних умов.Вночі 2 грудня сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У неділю, 3 грудня, вночі значний сніг, вдень сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина.Прогнозується збільшення снігового покриву на 10-15 см. Температура повітря становитиме вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу. Із 4 грудня опади припиняться, однак температура повітря вночі знизиться до 8-13° морозу.Такі погодні умови можуть призвести до утворення ожеледиці на автошляхах та ускладнення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.Дорожники області готові протидіяти загрозам, що можуть виникнути внаслідок ускладнення погоди."Водночас закликаємо водіїв без потреби не сідати за кермо своїх автівок. Аби вберегтись від можливих халеп, сніговій краще перечекати вдома. Якщо негода застала в дорозі, рекомендуємо перечекати на майданчиках відстою, їх в межах Волині можна віднайти на мапі за цим посиланням https://bit.ly/3VsMWmM. Нагадуємо телефон цілодобової гарячої лінії Агентства відновлення: +38 067 400 60 80", - про це йдеться у дописі комунальників.