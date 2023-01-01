На Волині готуються до снігопадів

На Волині готуються до снігопадів
Волинські дорожники ліквідовують наслідки зимової негоди та знову готуються до сильного снігопаду.

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

На автодорогах державного значення Волинської області котрий день поспіль проводять снігоприбиральні роботи. Розчищають від снігової каші дорожнє покриття, прибирають сніг з узбіччя, смуг розгону та розвороту, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, місць зупинки громадського транспорту.

Водночас готуються до чергового виклику, адже синоптики вкотре попереджають про негоду. Так цими вихідними у зв'язку із переміщенням циклону з Балкан знову очікується погіршення погодних умов.

Вночі 2 грудня сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У неділю, 3 грудня, вночі значний сніг, вдень сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина.

Прогнозується збільшення снігового покриву на 10-15 см. Температура повітря становитиме вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу. Із 4 грудня опади припиняться, однак температура повітря вночі знизиться до 8-13° морозу.

Такі погодні умови можуть призвести до утворення ожеледиці на автошляхах та ускладнення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Дорожники області готові протидіяти загрозам, що можуть виникнути внаслідок ускладнення погоди.

"Водночас закликаємо водіїв без потреби не сідати за кермо своїх автівок. Аби вберегтись від можливих халеп, сніговій краще перечекати вдома. Якщо негода застала в дорозі, рекомендуємо перечекати на майданчиках відстою, їх в межах Волині можна віднайти на мапі за цим посиланням https://bit.ly/3VsMWmM. Нагадуємо телефон цілодобової гарячої лінії Агентства відновлення: +38 067 400 60 80", - про це йдеться у дописі комунальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: негода, прибирання, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині готуються до снігопадів
Сьогодні, 05:28
В Україні почали по-новому видавати повістки
Сьогодні, 03:41
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла
24 листопад, 11:03
На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО На Волині сильний вітер повалив на дорогу дерева. ФОТО
24 листопад, 10:10
Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття Після відпочинкового сезону на Шацьких озерах назбирали 100 мішків сміття
16 вересень, 07:36
На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла На Волині через негоду 74 населені пункти залишились без світла
07 серпень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині готуються до снігопадів
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні почали по-новому видавати повістки
Сьогодні, 03:41
 0
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
 0
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
 0
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8