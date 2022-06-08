Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
Юні спортсменки з Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13.
Про це повідомляють у Іваничівській ДЮСШ.
Завершився Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13, який відбувався з 28 по 30 листопада 2023 року у місті Чернівці.
Збірну представляли вихованці Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи.
Чемпіонками стали: Бучак Вероніка, вагова категорія 58 кг та Гринь Анна, вагова категорія 54 кг, посівши 1 місця.
Підготували дівчат тренери: Іван Палій та Тетяна Кондратюк
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Про це повідомляють у Іваничівській ДЮСШ.
Завершився Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13, який відбувався з 28 по 30 листопада 2023 року у місті Чернівці.
Збірну представляли вихованці Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи.
Чемпіонками стали: Бучак Вероніка, вагова категорія 58 кг та Гринь Анна, вагова категорія 54 кг, посівши 1 місця.
Підготували дівчат тренери: Іван Палій та Тетяна Кондратюк
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