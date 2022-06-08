Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби





Про це повідомляють у Іваничівській ДЮСШ.



Завершився Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13, який відбувався з 28 по 30 листопада 2023 року у місті Чернівці.



Збірну представляли вихованці Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи.



Чемпіонками стали: Бучак Вероніка, вагова категорія 58 кг та Гринь Анна, вагова категорія 54 кг, посівши 1 місця.



Підготували дівчат тренери: Іван Палій та Тетяна Кондратюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні спортсменки з Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13.Про це повідомляють у Іваничівській ДЮСШ.Завершився Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13, який відбувався з 28 по 30 листопада 2023 року у місті Чернівці.Збірну представляли вихованці Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи.Чемпіонками стали:, вагова категорія 58 кг та, вагова категорія 54 кг, посівши 1 місця.Підготували дівчат тренери: Іван Палій та Тетяна Кондратюк

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію