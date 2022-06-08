Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби

Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Юні спортсменки з Волині вдало виступили на Чемпіонаті України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13.

Про це повідомляють у Іваничівській ДЮСШ.

Завершився Чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2010-2013 р.н U13, який відбувався з 28 по 30 листопада 2023 року у місті Чернівці.

Збірну представляли вихованці Іваничівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Чемпіонками стали: Бучак Вероніка, вагова категорія 58 кг та Гринь Анна, вагова категорія 54 кг, посівши 1 місця.

Підготували дівчат тренери: Іван Палій та Тетяна Кондратюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, вільна боротьба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Білорусь вигнали з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста
01 грудень, 23:17
Волинська лікарня отримала авто для довезення донорів. ФОТО
01 грудень, 22:38
Схожі новини
Юні волинські борці перемогли на всеукраїнському турнірі Юні волинські борці перемогли на всеукраїнському турнірі
14 листопад, 02:17
Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі Волинські спортсменки зайняли призові місця на міжнародному турнірі
08 червень, 2022, 04:21
Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО Волинянка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО
04 грудень, 2021, 13:07
Волинянка стала переможницею чемпіонату з вільної боротьби Волинянка стала переможницею чемпіонату з вільної боротьби
11 травень, 2021, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
 0
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
 0
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Білорусь вигнали з Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста
01 грудень, 23:17
 0
Волинська лікарня отримала авто для довезення донорів. ФОТО
01 грудень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8