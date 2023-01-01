В Україні почали по-новому видавати повістки





Вони разом з представниками "Муніципальної варти" роблять поквартирний обхід військовозобов'язаних, під час якого працівники ТЦК виписують повістки. Подробиці цих обходів розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк, - пише



"Йде війна, а наш прямий обов'язок - допомагати ЗСУ, до яких відносяться ТЦК. Є основне завдання - оповіщення тих чоловіків, які повинні з'явитись до ТЦК та звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії військового стану з якихось причин не з'явилась у ТЦК", - каже Власюк.



До цього додає, що представники міської ради не мають вручати повістки та залучені для того, щоб можливі словесні конфлікти не перетворювали у бійки.



"Ми цього і не робимо, не вручаємо повісток. Це - повноваження ТЦК. Наше завдання - охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. Ні в якому разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ", - наголосив він.



Те, що працівники "Муніципальної варти" не видавали та не видають повісток, повідомило у Facebook комунальне підприємство.



"Ми маємо право лише забезпечувати громадський порядок під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки оповіщення військовозобовʼязаних на території міста Запоріжжя", - уточнили там.

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