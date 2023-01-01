У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації





Про це йдеться на сторінці медобєднання.



Вилучення органів та їх подальша трансплантація лікарями Першого медичного об'єднання Львова стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора.



"Завдяки цьому непростому рішенню рідних донорки, двом мешканкам Львівщини дали шанс на повноцінне життя. Щирі співчуття рідним донорки! Дякуємо за цей важливий і непростий крок...Світла пам'ять.." - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У КП «Володимирське ТМО» вперше здійснили перше вилучення органів у донора для трансплантації.Про це йдеться на сторінці медобєднання.Вилучення органів та їх подальша трансплантація лікарями Першого медичного об'єднання Львова стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора."Завдяки цьому непростому рішенню рідних донорки, двом мешканкам Львівщини дали шанс на повноцінне життя. Щирі співчуття рідним донорки! Дякуємо за цей важливий і непростий крок...Світла пам'ять.." - йдеться у дописі.

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