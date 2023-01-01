У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації

У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації
У КП «Володимирське ТМО» вперше здійснили перше вилучення органів у донора для трансплантації.

Про це йдеться на сторінці медобєднання.

Вилучення органів та їх подальша трансплантація лікарями Першого медичного об'єднання Львова стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора.

"Завдяки цьому непростому рішенню рідних донорки, двом мешканкам Львівщини дали шанс на повноцінне життя. Щирі співчуття рідним донорки! Дякуємо за цей важливий і непростий крок...Світла пам'ять.." - йдеться у дописі.
У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації
У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, донор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації
Сьогодні, 07:31
На Волині готуються до снігопадів
Сьогодні, 05:28
В Україні почали по-новому видавати повістки
Сьогодні, 03:41
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Волонтер з Волині став лауреатом національної премії «Скарб нації» Волонтер з Волині став лауреатом національної премії «Скарб нації»
29 листопад, 21:57
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
27 листопад, 10:13
На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+ На Волині пенсіонер підпалив себе та помер від опіків, – соцмережі. ФОТО 18+
26 листопад, 16:00
На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину На Волині знайшли військового, який самовільно залишив частину
26 листопад, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні вперше вилучили донорські органи для трансплантації
Сьогодні, 07:31
 0
На Волині готуються до снігопадів
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні почали по-новому видавати повістки
Сьогодні, 03:41
 0
Волинянки стали чемпіонками України з вільної боротьби
Сьогодні, 02:17
 0
Який аеропорт відкриють першим в Україні
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8