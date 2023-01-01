2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 2 грудня святкує журналістка Анастасія Передрій (на фото).
Також особисте свято сьогодні у перукаря Сергія Карабейнікова та громадської діячки Ірини Осіпової.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи!
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Також особисте свято сьогодні у перукаря Сергія Карабейнікова та громадської діячки Ірини Осіпової.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи!
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