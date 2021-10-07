Волинська лікарня отримала авто для довезення донорів. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Нововолинська лікарня отримала автівку за підтримки Міждержавного комітету «Ротарі Франція Україна».
Про це повідомив Нововолинський міський головаБорис Карпус.
Це спільна допомога від донаторів з Англії, Італії, Хорватії, Німеччини та Франції.
Автомобіль будуть використовувати для довезення донорів на здачу крові. А також для доставки поранених у лікарню, транспортування старших хворих із медзакладу додому та довезення мультидисциплінарної команди лікарів додому до важких онкохворих.
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Про це повідомив Нововолинський міський головаБорис Карпус.
Це спільна допомога від донаторів з Англії, Італії, Хорватії, Німеччини та Франції.
Автомобіль будуть використовувати для довезення донорів на здачу крові. А також для доставки поранених у лікарню, транспортування старших хворих із медзакладу додому та довезення мультидисциплінарної команди лікарів додому до важких онкохворих.
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