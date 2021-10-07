Волинська лікарня отримала авто для довезення донорів. ФОТО

Волинська лікарня отримала авто для довезення донорів. ФОТО
Нововолинська лікарня отримала автівку за підтримки Міждержавного комітету «Ротарі Франція Україна».

Про це повідомив Нововолинський міський головаБорис Карпус.

Це спільна допомога від донаторів з Англії, Італії, Хорватії, Німеччини та Франції.

Автомобіль будуть використовувати для довезення донорів на здачу крові. А також для доставки поранених у лікарню, транспортування старших хворих із медзакладу додому та довезення мультидисциплінарної команди лікарів додому до важких онкохворих.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, лікарня, донори
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