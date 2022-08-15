На Волині теоретичні та практичні іспити для отримання водійського посвідчення тільки у двох сервісних центрах. ВІДЕО





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Ці два сервісні центри, які взяли участь у пілотному проєкті "Прозорий іспит", обладнали додатковими відеокамерами, розповів керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. З його слів, у в екзаменаційних класах встановили аудіофіксацію для контролю та збільшили кількість екзаменаторів.



"Ми збільшили кількість екзаменаторів до шести в Луцьку, що дає змогу прийняти біля 100 теоретичних іспитів та практичних іспитів протягом дня. У Ковелі збільшили з двох до чотирьох — це на практичні іспити, і також збільшили комп’ютери для складання теоретичних іспитів з п'яти до восьми", — сказав Олександр Семчишин.



Як скласти теоретичний іспит в сервісному центрі на знання ПДР

Перед складанням теоретичного чи практичного іспиту майбутні водії повинні записатися в чергу — це можна зробити онлайн на сайті сервісного центру.



"Для теоретичного іспиту – за два тижні, для здачі практичного іспиту збільшили до 21-го дня. Не потрібно двічі їздити до територіального сервісного центру та фізично знаходитись тут, щоб записатися на здачу іспитів", — каже заступник начальник головного сервісного центру МВС Дмитро Сірак.



З його слів, кандидати у водії, реєструючись в системі, можуть обрати транспортний засіб, на якому складатимуть іспит.



Практичний іспит для отримання водійського посвідчення: чи є зміни

Автомобіль для складання практичного іспиту обладнаний відеореєстратором, який записує 180 градусів в салоні автомобіля та 180 градусів перед автомобілем, розповів адміністратор сервісного центру В’ячеслав Ходирєв. Також в машині встановлені дублюючі педалі для уникнення аварійних ситуацій.



Сам іспит з практичного водіння триває 20 хвилин.



20-річна лучанка Юліана Мальчук, яка приїхала в Струмівку вдруге складати практичний іспит, говорить: без хвилювання ніяк.



"Приїжджають і не можуть здати. Завжди можна побачити і свої помилки, і можна, якщо ти вважаєш, що ти не зробив тої чи іншої помилки, то можна передивитися відео", — говорить жінка.



Для складання практичного водіння у сервісних центрах, які прийматимуть іспити на категорію В, є шість автівок, дві з яких — нові, зазначив керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. Додає: результати іспиту можна оскаржити впродовж 10 днів, а розгляд триває впродовж 30 днів.



Територіальні сервісні центри, які не беруть участь у пілотному проєкті "Прозорий іспит" будуть надавати адміністративні послуги, перелік яких є на сайті головного сервісного центру МВС України. Пілотний проєкт стартував пів року тому й нині на завершальному етапі. З 1 грудня він почав діяти ще у семи областях України, додав заступник начальника головного сервісного центру МВС України Дмитро Сірак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 грудня на Волині теоретичні та практичні іспити для отримання посвідчення водія можна скласти лише у двох сервісних центрах МВС із чотирьох діючих, а саме: в селі Струмівка Луцького району та місті Ковелі.Про це повідомляє Суспільне. Ці два сервісні центри, які взяли участь у пілотному проєкті "Прозорий іспит", обладнали додатковими відеокамерами, розповів керівник регіонального сервісного центру МВС в областіЗ його слів, у в екзаменаційних класах встановили аудіофіксацію для контролю та збільшили кількість екзаменаторів."Ми збільшили кількість екзаменаторів до шести в Луцьку, що дає змогу прийняти біля 100 теоретичних іспитів та практичних іспитів протягом дня. У Ковелі збільшили з двох до чотирьох — це на практичні іспити, і також збільшили комп’ютери для складання теоретичних іспитів з п'яти до восьми", — сказав Олександр Семчишин.Як скласти теоретичний іспит в сервісному центрі на знання ПДРПеред складанням теоретичного чи практичного іспиту майбутні водії повинні записатися в чергу — це можна зробити онлайн на сайті сервісного центру."Для теоретичного іспиту – за два тижні, для здачі практичного іспиту збільшили до 21-го дня. Не потрібно двічі їздити до територіального сервісного центру та фізично знаходитись тут, щоб записатися на здачу іспитів", — каже заступник начальник головного сервісного центру МВС Дмитро Сірак.З його слів, кандидати у водії, реєструючись в системі, можуть обрати транспортний засіб, на якому складатимуть іспит.Автомобіль для складання практичного іспиту обладнаний відеореєстратором, який записує 180 градусів в салоні автомобіля та 180 градусів перед автомобілем, розповів адміністратор сервісного центру. Також в машині встановлені дублюючі педалі для уникнення аварійних ситуацій.Сам іспит з практичного водіння триває 20 хвилин.20-річна лучанка Юліана Мальчук, яка приїхала в Струмівку вдруге складати практичний іспит, говорить: без хвилювання ніяк."Приїжджають і не можуть здати. Завжди можна побачити і свої помилки, і можна, якщо ти вважаєш, що ти не зробив тої чи іншої помилки, то можна передивитися відео", — говорить жінка.Для складання практичного водіння у сервісних центрах, які прийматимуть іспити на категорію В, є шість автівок, дві з яких — нові, зазначив керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. Додає: результати іспиту можна оскаржити впродовж 10 днів, а розгляд триває впродовж 30 днів.Територіальні сервісні центри, які не беруть участь у пілотному проєкті "Прозорий іспит" будуть надавати адміністративні послуги, перелік яких є на сайті головного сервісного центру МВС України. Пілотний проєкт стартував пів року тому й нині на завершальному етапі. З 1 грудня він почав діяти ще у семи областях України, додав заступник начальника головного сервісного центру МВС України Дмитро Сірак.

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