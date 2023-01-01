Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг. Ожеледь. На дрогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.
В області – хмарно. Сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. Вночі та вранці в окремих районах туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг. Ожеледь. На дрогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.
В області – хмарно. Сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледь. Вночі та вранці в окремих районах туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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