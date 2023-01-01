Волинські громади отримали 3 шкільні автобуси

Представникам волинських громад передали ключі від трьох шкільних автобусів. Відтепер вони перевозитимуть дітей Володимирської, Самарівської та Смідинської громад.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.«Першочерговоті навчальні заклади, де з початку повномасштабного вторгнення їх вилучили на потреби ЗСУ», – наголосив очільник ОВАОтож, один із автобусів попрямує до ліцею села Суходоли Володимирської міської ради. Тут навчається понад 220 дітей, з яких підвозять 130 з навколишніх сіл: Ласків, Вощатин, Дігтів, Новосілки.Інший довозитиме 70 учнів Самари-Оріхівського ліцею Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області. Як розповіла директорка навчального закладу, діти проживають у селах Березники, Підлісне, Межисить, Залисиця. А загалом у ліцеї навчається 214 учнів.Третій автобус підвозитиме учнів опорного закладу «Смідинський ліцей» Смідинської сільської ради. Нині тут навчається 344 дитини. Підвезити потрібно учнів з сіл Рудня та Паридуби. Загалом – близько 30 осіб.Загалом цього року Волинь отримала вже 20 нових автобусів. Очікується ще 6. Автобуси торгівельної марки ЗАЗ придбані за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів.