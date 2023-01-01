Волинські громади отримали 3 шкільні автобуси
Сьогодні, 18:49
Представникам волинських громад передали ключі від трьох шкільних автобусів. Відтепер вони перевозитимуть дітей Володимирської, Самарівської та Смідинської громад.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
«Першочергово забезпечуємо транспортом ті навчальні заклади, де з початку повномасштабного вторгнення їх вилучили на потреби ЗСУ», – наголосив очільник ОВА Юрій Погуляйко.
Отож, один із автобусів попрямує до ліцею села Суходоли Володимирської міської ради. Тут навчається понад 220 дітей, з яких підвозять 130 з навколишніх сіл: Ласків, Вощатин, Дігтів, Новосілки.
Інший довозитиме 70 учнів Самари-Оріхівського ліцею Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області. Як розповіла директорка навчального закладу Євдокія Халамай, діти проживають у селах Березники, Підлісне, Межисить, Залисиця. А загалом у ліцеї навчається 214 учнів.
Третій автобус підвозитиме учнів опорного закладу «Смідинський ліцей» Смідинської сільської ради. Нині тут навчається 344 дитини. Підвезити потрібно учнів з сіл Рудня та Паридуби. Загалом – близько 30 осіб.
Загалом цього року Волинь отримала вже 20 нових автобусів. Очікується ще 6. Автобуси торгівельної марки ЗАЗ придбані за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
«Першочергово забезпечуємо транспортом ті навчальні заклади, де з початку повномасштабного вторгнення їх вилучили на потреби ЗСУ», – наголосив очільник ОВА Юрій Погуляйко.
Отож, один із автобусів попрямує до ліцею села Суходоли Володимирської міської ради. Тут навчається понад 220 дітей, з яких підвозять 130 з навколишніх сіл: Ласків, Вощатин, Дігтів, Новосілки.
Інший довозитиме 70 учнів Самари-Оріхівського ліцею Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області. Як розповіла директорка навчального закладу Євдокія Халамай, діти проживають у селах Березники, Підлісне, Межисить, Залисиця. А загалом у ліцеї навчається 214 учнів.
Третій автобус підвозитиме учнів опорного закладу «Смідинський ліцей» Смідинської сільської ради. Нині тут навчається 344 дитини. Підвезити потрібно учнів з сіл Рудня та Паридуби. Загалом – близько 30 осіб.
Загалом цього року Волинь отримала вже 20 нових автобусів. Очікується ще 6. Автобуси торгівельної марки ЗАЗ придбані за рахунок державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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