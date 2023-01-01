На Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Близнюка

У Колківській громаді на Волині завтра, 2 грудня, зустрічатимуть кортеж ізвійськовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.Як ідеться у повідомленні, зустріч кортежу з тілом Захисника Близнюка Андрія Сергійовича відбудеться завтра, 2 грудня, орієнтовно об 11:00 у Колках.Поховання відбудеться завтра, 2 грудня 2023 року в селі Красноволя. Орієнтовно об 11:30 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону – о 12:00 у місцевому храмі.«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь полеглого захисника , який поклав своє життя за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!»