На Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Близнюка

На Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Близнюка
У Колківській громаді на Волині завтра, 2 грудня, зустрічатимуть кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Андрія Близнюка.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

Як ідеться у повідомленні, зустріч кортежу з тілом Захисника Близнюка Андрія Сергійовича відбудеться завтра, 2 грудня, орієнтовно об 11:00 у Колках.

Поховання відбудеться завтра, 2 грудня 2023 року в селі Красноволя. Орієнтовно об 11:30 – заупокійна літія біля будинку, де жив Андрій, та чин похорону – о 12:00 у місцевому храмі.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь полеглого захисника , який поклав своє життя за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Вічна та світла пам'ять Герою!»
На Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Близнюка

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Теги: загиблі, війна
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