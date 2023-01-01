Вважався зниклим безвісти: на війні поліг волинянин Андрій Близнюк

У жорстокій війні з російським агресором загинув мешканець Колківської громади на Волині, солдатПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.Близнюк Андрій Сергійович (27.11.1996 р.н.) мешкав у селі Красноволя Красновільського старостинського округу.23 грудня 2022 року був призваний на військову службу. Із стійкістю та мужністю разом з побратимами боронив цілісність нашої держави.Із 7 листопада 2023 року вважався зниклим безвісти, а 29 листопада в районі виконання бойового завдання у Донецькій області було знайдено тіло військовослужбовця та евакуйовано.«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя… Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!» - йдеться у повідомленні.У громаді оголосили триденну жалобу.Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.