Першу ковзанку в Ковелі створить київська фірма
Сьогодні, 18:53
У Ковелі вперше створять ковзанку – льодяний майданчик для катання на ковзанах.
Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Локацію у центральному парку облаштує київська приватна компанія повністю за власні ресурси.
«Місто не витратить жодної копійки бюджетних грошей. Але у той же час матиме гарну атракцію для дітей. Хоча кататися зможуть і дорослі», - пише Чайка.
Поруч із ковзанкою працюватимуть декілька атракціонів. Тут не буде гучної музики чи інших недоречних зараз моментів. У випадку повітряної тривоги ковзанка припинятиме роботу.
«За інформацією, яку маємо від підприємця, запрацюють орієнтовно всередині грудня. Місце вже почали облаштовувати, але на процес дещо вплинув сильний снігопад», - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Локацію у центральному парку облаштує київська приватна компанія повністю за власні ресурси.
«Місто не витратить жодної копійки бюджетних грошей. Але у той же час матиме гарну атракцію для дітей. Хоча кататися зможуть і дорослі», - пише Чайка.
Поруч із ковзанкою працюватимуть декілька атракціонів. Тут не буде гучної музики чи інших недоречних зараз моментів. У випадку повітряної тривоги ковзанка припинятиме роботу.
«За інформацією, яку маємо від підприємця, запрацюють орієнтовно всередині грудня. Місце вже почали облаштовувати, але на процес дещо вплинув сильний снігопад», - додав міський голова.
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