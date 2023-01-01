Першу ковзанку в Ковелі створить київська фірма

Першу ковзанку в Ковелі створить київська фірма
У Ковелі вперше створять ковзанку – льодяний майданчик для катання на ковзанах.

Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Локацію у центральному парку облаштує київська приватна компанія повністю за власні ресурси.

«Місто не витратить жодної копійки бюджетних грошей. Але у той же час матиме гарну атракцію для дітей. Хоча кататися зможуть і дорослі», - пише Чайка.

Поруч із ковзанкою працюватимуть декілька атракціонів. Тут не буде гучної музики чи інших недоречних зараз моментів. У випадку повітряної тривоги ковзанка припинятиме роботу.

«За інформацією, яку маємо від підприємця, запрацюють орієнтовно всередині грудня. Місце вже почали облаштовувати, але на процес дещо вплинув сильний снігопад», - додав міський голова.

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Теги: Ковель, Волинь
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