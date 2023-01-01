Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
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