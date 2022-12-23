Пісня волинянина потрапила до ТОП-3 треків, які найбільше слухали українці у 2023 році

Пісня волинянина потрапила до ТОП-3 треків, які найбільше слухали українці у 2023 році
Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.

До числа найчастіше прослуховуваних пісень потрапила робота волинянина Ярослава Карпука, який виступає під псевдонімом YakTak, - пише ТСН.

Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".

На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".

Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:

1. Miley Cyrus – Flowers
2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
3. YakTak, Sobol – Погляд
4. DOROFEEVA – Щоб не було
5. Parfeniuk – Провела екскурсію
6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
7. Wellboy – Додому
8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
9. SKOFKA – Чути гімн
10. Parfeniuk – Відриваючись

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Теги: Волинь, Луцьк, Стара Вижівка, музика, ТОП
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