Пісня волинянина потрапила до ТОП-3 треків, які найбільше слухали українці у 2023 році
Сьогодні, 21:16
Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.
До числа найчастіше прослуховуваних пісень потрапила робота волинянина Ярослава Карпука, який виступає під псевдонімом YakTak, - пише ТСН.
Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".
На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".
Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:
1. Miley Cyrus – Flowers
2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
3. YakTak, Sobol – Погляд
4. DOROFEEVA – Щоб не було
5. Parfeniuk – Провела екскурсію
6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
7. Wellboy – Додому
8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
9. SKOFKA – Чути гімн
10. Parfeniuk – Відриваючись
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До числа найчастіше прослуховуваних пісень потрапила робота волинянина Ярослава Карпука, який виступає під псевдонімом YakTak, - пише ТСН.
Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".
На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".
Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:
1. Miley Cyrus – Flowers
2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями
3. YakTak, Sobol – Погляд
4. DOROFEEVA – Щоб не було
5. Parfeniuk – Провела екскурсію
6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети
7. Wellboy – Додому
8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy
9. SKOFKA – Чути гімн
10. Parfeniuk – Відриваючись
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пісня волинянина потрапила до ТОП-3 треків, які найбільше слухали українці у 2023 році
Сьогодні, 21:16
Як у Луцьку борються з наслідками снігопаду. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 листопада
Сьогодні, 20:00
Першу ковзанку в Ковелі створить київська фірма
Сьогодні, 18:53