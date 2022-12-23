Пісня волинянина потрапила до ТОП-3 треків, які найбільше слухали українці у 2023 році





До числа найчастіше прослуховуваних пісень потрапила робота волинянина Ярослава Карпука, який виступає під псевдонімом YakTak, - пише



Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилися YakTak і Sobol із треком "Погляд".



На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".



Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:



1. Miley Cyrus – Flowers

2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями

3. YakTak, Sobol – Погляд

4. DOROFEEVA – Щоб не було

5. Parfeniuk – Провела екскурсію

6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети

7. Wellboy – Додому

8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy

9. SKOFKA – Чути гімн

10. Parfeniuk – Відриваючись



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музичний стримінговий сервіс Apple Music одним із перших підбив підсумки року, що минає, і назвав найпопулярніші серед українців пісні 2023 року.До числа найчастіше прослуховуваних пісень потрапила робота волинянина Ярослава Карпука, який виступає під псевдонімом YakTak, - пише ТСН Так, згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Майлі Сайрус Flowers. Також протягом 12 місяців в Україні особливу перевагу слухачі надали дуетній композиції Злати Огнєвіч і SHUMEI "Буревіями". На третьому місці опинилисяіз треком "Погляд".На четвертій щаблині розташувалася співачка Надя Дорофєєва з хітом "Щоб не було", а п'ятірку пісень, які українці найбільше слухали протягом 2023 року, закриває виконавець Parfeniuk з піснею "Провела екскурсію".Загалом перелік 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік має такий вигляд:1. Miley Cyrus – Flowers2. SHUMEI, Zlata Ognevich – Буревіями3. YakTak, Sobol – Погляд4. DOROFEEVA – Щоб не було5. Parfeniuk – Провела екскурсію6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – Силуети7. Wellboy – Додому8. Sam Smith, Kim Petras – Unholy9. SKOFKA – Чути гімн10. Parfeniuk – Відриваючись

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