Як у Луцьку борються з наслідками снігопаду. ВІДЕО





Спецтехніка розчищала дороги та тротуари і вночі, - повідомляє



Всього у місті працює шість машин, сім тракторів чистять тротуари, також техніка працює на автошляхах у селах громади, розповів директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк.



З його слів, там, де є дуже складні ділянки, залучили до роботи підрядників.



Спецтехніка працює не лише в місті, а й в Луцькій громаді.



"Чистять вулиці та проїжджі частини у кожному старостинському окрузі, щоб міг проїхати громадський транспорт та шкільні автобуси", — каже Володимир Марценюк



Чи справляються з навантаженням двірники

У Привокзальному районі, в Центрі та Старому місті десять двірників житлово-комунального підприємства № 3 обслуговують прибудинкові території ста семи багатоквартирних будинків, говорить керівник ЖКП Олександр Мартинюк.



9 листопада вони розпочали роботу о п’ятій ранку.



Дванадцять прибудинкових територій обслуговує двірник Вячеслав Кондиленко. Комунальник каже: постійно піском посипає сходи, щоб не травмувалися люди.



Як допомагають комунальникам лучани

Допомагають комунальникам розчищати територію і лучани. Завідувачка аптеки Леокадія Старченко розчистила сніг поблизу однієї з аптек. Жінка каже: люди до нас ходять хороші, клієнти постійні, тому стараємось для них, щоб все було гарно і не слизько.



"Третій раз за день чищу машину, сніг постійно іде, засипає, мусово розчищати, їхати треба", каже лучанка Оксана.



Що кажуть синоптики про погоду

Протягом доби на Волині випало 10 міліметрів опадів, висота снігового покриву сягнула 14-ти сантиметрів, каже завідувачка сектору метеопрогнозів Валентина Набока.



З її слів, ввечері 29 листопада снігопад припиниться, вщухне вітер та встановиться морозна погода, температура повітря буде мінус 10 градусів.



В снігу застрягли три авто: на Волині рятувальники ліквідовували наслідки негоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через те, що сніг у Луцьку не припиняв падати майже добу, комунальники працюють безперервно з вечора 28 листопада.Спецтехніка розчищала дороги та тротуари і вночі, - повідомляє Суспільне. Всього у місті працює шість машин, сім тракторів чистять тротуари, також техніка працює на автошляхах у селах громади, розповів директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс"З його слів, там, де є дуже складні ділянки, залучили до роботи підрядників.Спецтехніка працює не лише в місті, а й в Луцькій громаді."Чистять вулиці та проїжджі частини у кожному старостинському окрузі, щоб міг проїхати громадський транспорт та шкільні автобуси", — каже Володимир МарценюкУ Привокзальному районі, в Центрі та Старому місті десять двірників житлово-комунального підприємства № 3 обслуговують прибудинкові території ста семи багатоквартирних будинків, говорить керівник ЖКП Олександр Мартинюк.9 листопада вони розпочали роботу о п’ятій ранку.Дванадцять прибудинкових територій обслуговує двірник Вячеслав Кондиленко. Комунальник каже: постійно піском посипає сходи, щоб не травмувалися люди.Допомагають комунальникам розчищати територію і лучани. Завідувачка аптеки Леокадія Старченко розчистила сніг поблизу однієї з аптек. Жінка каже: люди до нас ходять хороші, клієнти постійні, тому стараємось для них, щоб все було гарно і не слизько."Третій раз за день чищу машину, сніг постійно іде, засипає, мусово розчищати, їхати треба", каже лучанка Оксана.Протягом доби на Волині випало 10 міліметрів опадів, висота снігового покриву сягнула 14-ти сантиметрів, каже завідувачка сектору метеопрогнозів Валентина Набока.З її слів, ввечері 29 листопада снігопад припиниться, вщухне вітер та встановиться морозна погода, температура повітря буде мінус 10 градусів.В снігу застрягли три авто: на Волині рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

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