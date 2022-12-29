Волонтер з Волині став лауреатом національної премії «Скарб нації»

Волонтер з Волині став лауреатом національної премії «Скарб нації»
Волинянин Віталій Клак став лауреатом національної премії «Скарб нації».

Урочиста церемонія нагородження відбулась днями у Києві у Жовтневому палаці, - повідомляють у Володимирській міській раді.

Цією премією відзначають тих, хто самовіддано працює на захист та розвиток України. Її мета – показати суспільству українців, які наближають Перемогу в тилу і на фронті. Переможців визначає експертне журі на чолі з академіком Миколою Жулинським.

Віталій Клак представляв на заході благодійний фонд «БІ СЕЙФ», а також усю свою волонтерську команду, до якої увійшли його рідні та друзі з села Березовичі Володимирського району. З початком повномасштабного вторгнення пан Віталій активно співпрацював з виконавчими органами Володимирської міської ради, доправляючи гуманітарні вантажі, які використовувались для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, українцям зі звільнених територій Київщини, військовим на передовій тощо.

Його команда, яка здійснила уже понад 30 поїздок у зону бойових дій, систематично передає різним бойовим підрозділам автомобілі, зарядні станції, рації, тепловізори, дрони, генератори, павербанки, спальники, теплі речі та грілки, предмети гігієни та чимало інших речей, щодо яких виникає потреба.

Віталій Клак свого часу працював викладачем Володимирського педагогічного коледжу імені Агатангела Кримського, нині ж викладає на кафедрі дошкільної освіти педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Однак встигає займатись і волонтерством.

На урочистій церемонії «Скарбу нації» йому вручили диплом за вагомий внесок у захист України, її розвиток та розбудову, а також сертифікат на отримання програми «Волонтер» на страхову суму 50 тис. грн.

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Теги: волонтерство, Волинь, Володимир
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