Хоче на фронт: військовий з Луцька, якого засудили на 5 років, просить відтермінувати покарання. ВІДЕО

Віктора Войтовича з Луцька, якого ув'язнили на п'ять років.



53-річний військовий просив суд дозволити йому повернутися на передову, - повідомляє



Як розповів у суді адвокат військового Віталій Жуковський, його підзахисного, командира штурмової роти, засудили за побиття сусіда. Сутичка між чоловіками сталася ще 2021-го року.



Вирок про покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі виніс Верховний суд України, коли лучанин Віктор Войтович уже був на фронті.



Раніше Луцький міськрайонний суд відхилив позов військового: тепер він оскаржує це в апеляційному.



"При тому, що кримінально-процесуальним кодексом передбачено зупинення кримінального провадження у разі, якщо особа перебуває на військовій службі. Чому це не зробив Верховний суд — для мене загадка", — зазначив адвокат.



Наразі волинський військовослужбовець відбуває покарання у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Свою справу слухав у режимі відеозв'язку.



Віктор Войтович нагороджений двома державними відзнаками за особистий внесок у захист України. Як розповів адвокат Віталій Жуковський, чоловіку надали відпустку для лікування через отримане поранення.



Коли приїхав із передової до рідного Луцька, його затримали. У в'язниці Віктор Войтович перебуває із 3 серпня 2023 року.



На суд приїхали побратими з Львівщини

На розгляд справи Віктора Войтовича спеціально приїхали з міста Червоноград, що на Львівщині, військовослужбовці 710-ої бригади. Як розповіла офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення Анастасія Балан, хочуть підтримати свого колегу, який зараз знаходиться у в'язниці.



"Приїхали, щоб подивитися як проходить розгляд справи. В ідеалі ми б хотіли, щоб суд признав його невинним. Як командира його дуже всі люблять і поважають. Ви це можете помітити по кількості військовослужбовців, які прибули", — каже військова Анастасія Балан.



Зі слів військовослужбовця Віталія Костинкова, лучанина Віктора Войтовича побратими вважають лідером, патріотом та неконфліктною людиною.



"Він починав простим водієм, а після Червоної гори (селище на Донеччині — ред.) під Бахмутом, коли наша рота зазнала великих втрат, ця людина об'єднала нашу роту, ця людина об'єднала колектив і дуже багато зробила для роти", — каже боєць.



Якого рішення прагне домогтися засуджений військовослужбовець

Адвокат, військова частина та сам засуджений Віктор Войтович просили суд надати відстрочку від виконання вироку суду і дозволити військовому відсидіти термін у в'язниці після того, як завершить службу у війську.



"Краще бути з хлопцями на передовій, ніж ховатися тут", — сказав засуджений та подякував побратимам за довіру та підтримку.



Проти спроби військового повернутися на фронт виступила прокуратура. Як пояснив прокурор Ігор Радзивилюк, якщо людина вчиняє тяжкий чи особливо тяжкий злочин, то на законодавчому рівні відстрочення від виконання вироку не передбачене.



Відстрочення, зі слів адвоката лучанина, можливе за станом здоров'я засудженого, тому подав клопотання про медобстеження Віктора. Головуючий суддя Віктор Гапончук це клопотання задовольнив.



"На розгляд експертизи поставити наступні питання: якими хворобами на даний час хворіє Войтович Віктор. Якщо хворіє, то чи входять основний або супутній діагнози до переліку хвороб, які є підставою для подання матеріалів про відстрочення виконання вироку", — зазначив суддя.



Розгляд справи продовжать після проведення експертизи. Як розповіли колеги Віктора Войтовича, вони тим часом очікують на реакцію президента України, котрому півтора місяця тому подали клопотання про амністію для волинського військовослужбовця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському апеляційному суді 29 листопада відбувся розгляд справи щодо командира штурмової роти 710-ої бригади охорони Держспецтрансслужбиз Луцька, якого ув'язнили на п'ять років.53-річний військовий просив суд дозволити йому повернутися на передову, - повідомляє Суспільне. Як розповів у суді адвокат військового, його підзахисного, командира штурмової роти, засудили за побиття сусіда. Сутичка між чоловіками сталася ще 2021-го року.Вирок про покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі виніс Верховний суд України, коли лучанин Віктор Войтович уже був на фронті.Раніше Луцький міськрайонний суд відхилив позов військового: тепер він оскаржує це в апеляційному."При тому, що кримінально-процесуальним кодексом передбачено зупинення кримінального провадження у разі, якщо особа перебуває на військовій службі. Чому це не зробив Верховний суд — для мене загадка", — зазначив адвокат.Наразі волинський військовослужбовець відбуває покарання у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Свою справу слухав у режимі відеозв'язку.Віктор Войтович нагороджений двома державними відзнаками за особистий внесок у захист України. Як розповів адвокат Віталій Жуковський, чоловіку надали відпустку для лікування через отримане поранення.Коли приїхав із передової до рідного Луцька, його затримали. У в'язниці Віктор Войтович перебуває із 3 серпня 2023 року.На розгляд справи Віктора Войтовича спеціально приїхали з міста Червоноград, що на Львівщині, військовослужбовці 710-ої бригади. Як розповіла офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення Анастасія Балан, хочуть підтримати свого колегу, який зараз знаходиться у в'язниці."Приїхали, щоб подивитися як проходить розгляд справи. В ідеалі ми б хотіли, щоб суд признав його невинним. Як командира його дуже всі люблять і поважають. Ви це можете помітити по кількості військовослужбовців, які прибули", — каже військоваЗі слів військовослужбовцяа, лучанина Віктора Войтовича побратими вважають лідером, патріотом та неконфліктною людиною."Він починав простим водієм, а після Червоної гори (селище на Донеччині — ред.) під Бахмутом, коли наша рота зазнала великих втрат, ця людина об'єднала нашу роту, ця людина об'єднала колектив і дуже багато зробила для роти", — каже боєць.Адвокат, військова частина та сам засуджений Віктор Войтович просили суд надати відстрочку від виконання вироку суду і дозволити військовому відсидіти термін у в'язниці після того, як завершить службу у війську."Краще бути з хлопцями на передовій, ніж ховатися тут", — сказав засуджений та подякував побратимам за довіру та підтримку.Проти спроби військового повернутися на фронт виступила прокуратура. Як пояснив прокурор, якщо людина вчиняє тяжкий чи особливо тяжкий злочин, то на законодавчому рівні відстрочення від виконання вироку не передбачене.Відстрочення, зі слів адвоката лучанина, можливе за станом здоров'я засудженого, тому подав клопотання про медобстеження Віктора. Головуючий суддя Віктор Гапончук це клопотання задовольнив."На розгляд експертизи поставити наступні питання: якими хворобами на даний час хворіє Войтович Віктор. Якщо хворіє, то чи входять основний або супутній діагнози до переліку хвороб, які є підставою для подання матеріалів про відстрочення виконання вироку", — зазначив суддя.Розгляд справи продовжать після проведення експертизи. Як розповіли колеги Віктора Войтовича, вони тим часом очікують на реакцію президента України, котрому півтора місяця тому подали клопотання про амністію для волинського військовослужбовця.

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