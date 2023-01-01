30 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В останній день осені день народження відзначає художній керівник Волинського державного академічного народного хору, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник (на фото).
Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, змінилися дати святкування зимових релігійних свят. Так, на 30 листопада припадає свято Андрія Першозваного, яке раніше відзначали 13 грудня.
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.
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Також особисте свято сьогодні в інструктора з йоги, засновниці «Території йоги» Христини Губської.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, змінилися дати святкування зимових релігійних свят. Так, на 30 листопада припадає свято Андрія Першозваного, яке раніше відзначали 13 грудня.
Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають День домашніх тварин.
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