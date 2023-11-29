В Україні створили реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті





Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, - пише



Зазначається, що створення такого реєстру стане запобіжником від контакту зі злочинцями.



“Реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії”, - розповіли в Офісі генпрокурора.



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Також до реєстру увійшли ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.



Наразі до Реєстру внесено дані про більш ніж 600 злочинців.



Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.



Уточнюється, що людина потрапляє до Реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили.



В базі даних містяться дані щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Реєстр міститиме також дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду.



Доступ до реєстру матимуть, крім правоохоронців, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіс генпрокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, - пише LB. Зазначається, що створення такого реєстру стане запобіжником від контакту зі злочинцями.“Реєстр – автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії”, - розповіли в Офісі генпрокурора.ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ GOOGLE NEWSТакож до реєстру увійшли ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.Наразі до Реєстру внесено дані про більш ніж 600 злочинців.Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей.Уточнюється, що людина потрапляє до Реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили.В базі даних містяться дані щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Реєстр міститиме також дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду.Доступ до реєстру матимуть, крім правоохоронців, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

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