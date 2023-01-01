Єврокомісія пригрозила Польщі вжиттям заходів через блокування кордону України

Єврокомісар з питань транспортуназвала ситуацію із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною "неприйнятною".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Представниця Європейської комісії розкритикувала реакцію польської влади на дії протестувальників."Немає доброї волі у пошуку рішення... і майже повна відсутність участі з боку польської влади... яка має забезпечувати дотримання закону на цьому кордоні", - сказала Велян.Єврокомісарка наголошує, що Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників, які під час страйку блокують кордон."Хоча я підтримую право людей на протест - весь ЄС, не кажучи вже про Україну, країну, яка зараз перебуває в стані війни, не можуть бути взяті в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони", - заявила вона.Також чиновниця додала, що Єврокомісія залишає за собою право втручатися та вживати заходів щодо тих, хто не забезпечує дотримання правил та застосування закону.