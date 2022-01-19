У 2024-му громади Волині мають визначитися з мережею шкіл

У 2024-му громади Волині мають визначитися з мережею шкіл
У рамках реформи старшої школи громади мають вже цьогоріч визначитися де будуть профільні ліцеї, а де - гімназії та початкові школи.

Про це йшлося під час бюджетних слухань у Волинській облраді у середу, 29 листопада.

Нагадаємо, в Україні триває реформа старшої школи. Цьогорічні шестикласники НУШ у 2027 році мають піти в 10 клас із новими програмами, підручниками, а деякі класи – навіть у нові приміщення.

Як зазначила позаштатна радниця голови облради Людмила Плахотна, громади мають сформувати, а облрада до 1 січня 2024 року має погодити перспективну мережу профільних закладів освіти. Тому на грудень очікується проєкт такого рішення за поданням управління освіти.

«Вони (громади - ред.) мають визначити, де має бути профільний ліцей. Кожна громада має право його створити, але не кожна зможе створити такі ліцеї через брак учнів. Тому є поняття міжмуніципальних ліцеїв. А схвалити цю мережу має облрада», - повідомила Людмила Плахотна.

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Теги: освіта, Волинь, школи, громади, реформа
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