Росія атакувала Україну 20 безпілотниками, захисники знищили 14
Сьогодні, 08:52
Цієї ночі, 30 листопада, росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (рф).
Про це повідомили у Повітряних силах.
"Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.
До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
"Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.
До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.
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