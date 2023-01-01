Росія атакувала Україну 20 безпілотниками, захисники знищили 14





Про це



"Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.



До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 30 листопада, росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (рф).Про це повідомили у Повітряних силах."Окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

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