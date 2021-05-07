Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО

Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО
Спортсменки з Волині привезли додому три медалі з чемпіонату України з тхеквондо.

Про це повідомляють в департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА.

Чемпіонат України з тхеквондо (ВТФ) відбувалися з 24 по 26 листопада у м.Здолбунів (Рівненська область).

Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 16 областей України.

Делегацію Волинської області представляло 8 учасників (3 вихованці із Нововолинська та 5 з Луцька).

Бронзові медалі у скарбничку здобули Софія Гурняк, Мирослава Сивак, Софія Павелко.

Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО
Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО
Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО

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Теги: Волинь, спорт, чемпіонат України
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