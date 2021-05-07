Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО





Про це повідомляють в департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА.



Чемпіонат України з тхеквондо (ВТФ) відбувалися з 24 по 26 листопада у м.Здолбунів (Рівненська область).



Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 16 областей України.



Делегацію Волинської області представляло 8 учасників (3 вихованці із Нововолинська та 5 з Луцька).



Бронзові медалі у скарбничку здобули Софія Гурняк, Мирослава Сивак, Софія Павелко.





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