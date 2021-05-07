Волинянки вибороли три медалі на чемпіонаті України з тхеквондо. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Спортсменки з Волині привезли додому три медалі з чемпіонату України з тхеквондо.
Про це повідомляють в департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА.
Чемпіонат України з тхеквондо (ВТФ) відбувалися з 24 по 26 листопада у м.Здолбунів (Рівненська область).
Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 16 областей України.
Делегацію Волинської області представляло 8 учасників (3 вихованці із Нововолинська та 5 з Луцька).
Бронзові медалі у скарбничку здобули Софія Гурняк, Мирослава Сивак, Софія Павелко.
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Про це повідомляють в департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА.
Чемпіонат України з тхеквондо (ВТФ) відбувалися з 24 по 26 листопада у м.Здолбунів (Рівненська область).
Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени із 16 областей України.
Делегацію Волинської області представляло 8 учасників (3 вихованці із Нововолинська та 5 з Луцька).
Бронзові медалі у скарбничку здобули Софія Гурняк, Мирослава Сивак, Софія Павелко.
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