Майбутні кухарі з Волині приготували для військових борщові заправки





Про це повідомляє газета



Навчальний заклад волонтерить для української армії ще з 2014 року. Зусиллями викладачів та майстрів виробничого навчання спільно із здобувачами освіти відправили сотні кілограмів продуктів харчування.



Цього разу кухарі закладу отримали чергове замовлення з фронту — борщову заправку. Тож у кулінарному тандемі з наставниками майбутні кухарі приготували пів сотні банок готової овочевої суміші. У навчально-практичному центрі сучасних харчових технологій училища можна виготовити безліч видів продукції, головне мати для цього сировину. Заступниця директора ВПУ Леся Гаврилюк звертає увагу інших волонтерів щодо відкритої співпраці.



«Якщо благодійники мають можливість забезпечити нас продуктами харчування для подальшого приготування з них страв військовослужбовцям, училище виконуватиме місію куховаріння. Крім того, на базі закладу функціонує майстерня та професійне обладнання для зварювання металу. Тож, надавши комплектуючі і матеріали, наші майстри з учнями можуть стати корисними у виготовленні буржуйок тощо», — зазначила Леся Гаврилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти та викладачі Камінь-Каширського вищого професійного училища приготували для військових заправки для приготування борщу.Про це повідомляє газета "Полісся" Навчальний заклад волонтерить для української армії ще з 2014 року. Зусиллями викладачів та майстрів виробничого навчання спільно із здобувачами освіти відправили сотні кілограмів продуктів харчування.Цього разу кухарі закладу отримали чергове замовлення з фронту — борщову заправку. Тож у кулінарному тандемі з наставниками майбутні кухарі приготували пів сотні банок готової овочевої суміші. У навчально-практичному центрі сучасних харчових технологій училища можна виготовити безліч видів продукції, головне мати для цього сировину. Заступниця директора ВПУзвертає увагу інших волонтерів щодо відкритої співпраці.«Якщо благодійники мають можливість забезпечити нас продуктами харчування для подальшого приготування з них страв військовослужбовцям, училище виконуватиме місію куховаріння. Крім того, на базі закладу функціонує майстерня та професійне обладнання для зварювання металу. Тож, надавши комплектуючі і матеріали, наші майстри з учнями можуть стати корисними у виготовленні буржуйок тощо», — зазначила Леся Гаврилюк.

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