Луцька міськрада виділила мільйон на ремонт укриття у волинському ліцеї

Луцька міськрада виділила мільйон на ремонт укриття у волинському ліцеї
Депутати Луцької міськради сьогодні, 29 листопада, підтримали зміни до бюджету громади.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Міський голова Ігор Поліщук запропонував виділити 1 мільйон гривень як субвенцію для обласного бюджету на ремонт та облаштування укриття у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та 2,5 мільйона гривень на формування резерву предметів і матеріалів (запасні насоси, труби, засувки та інше) для підприємства «Луцькводоканал» у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Депутати підтримали ці пропозиції.

Також обранці громади виділили 2 млн грн на придбання спецтехніки для забезпечення безперебійного функціонування полігону твердих побутових відходів у селі Брище.

Головне управління Національної поліції у Волинській області отримає 2 млн грн на капітальний ремонт будівлі для службового призначення на вулиці Драгоманова, 37.

Понад 24 млн грн обранці громади передбачили на реалізацію проєкту “Оновлення тролейбусного парку міста Луцька”.

Депутати також виділили кошти на підтримку військових частин та погашення кредиту по зовнішньому запозиченню від міжнародної фінансової організації НЕФКО.

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Теги: укриття, Волинь
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