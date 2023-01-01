У ліцеї на Волині підтоплює укриття

У ліцеї на Волині підтоплює укриття
У Волинському обласному спортивному ліцеї в укритті з’являється вода. Причина – у підвищенні рівня ґрунтових вод.

Про це йшлося під час бюджетних слухань у обласній раді у вівторок, 28 листопада, пише ВСН.

Як повідомила виконувачка обов’язків директора ліцею Ольга Рудчик, укриття в закладі функціонує. Але треба думати над вирішенням проблеми його затоплення.

«Якщо рівень ґрунтових вод піднімається, то укриття затоплює, тож треба відводити воду. Цього року в одному приміщенні на 10 сантиметрів вода піднімалась, в іншому - на 5 сантиметрів», - розповіла вона.

Як зазначили депутати облради, згадана проблема потребуватиме вирішення наступного року, однак нині можливості обласного бюджету - обмежені.

Нагадаємо, на Волині триває робота над збільшенням кількості захисних споруд цивільного захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: укриття, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок
Сьогодні, 18:08
Зеленський підписав закон про держбюджет-2024
Сьогодні, 17:55
У ліцеї на Волині підтоплює укриття
Сьогодні, 17:37
Німці передали волинським рятувальникам 2 пожежні автомобілі
Сьогодні, 17:23
Лучанин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав 12 років тюрми
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
На бомбосховища на Волині вже витратили 155 мільйонів На бомбосховища на Волині вже витратили 155 мільйонів
27 листопад, 18:49
На Волині через відсутність укриттів в очному режимі працють тільки 65 % шкіл На Волині через відсутність укриттів в очному режимі працють тільки 65 % шкіл
10 листопад, 02:17
В селі на Волині побудували укриття, школярі зможуть навчатися очно. ВІДЕО В селі на Волині побудували укриття, школярі зможуть навчатися очно. ВІДЕО
01 вересень, 22:14
У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят У селищі на Волині будують укриття для 350 школярів та дошкільнят
16 серпень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок
Сьогодні, 18:08
 0
Зеленський підписав закон про держбюджет-2024
Сьогодні, 17:55
 0
Демонтажні роботи у Львові: швидко, якісно і зручно*
Сьогодні, 17:52
 0
У ліцеї на Волині підтоплює укриття
Сьогодні, 17:37
 0
Німці передали волинським рятувальникам 2 пожежні автомобілі
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8