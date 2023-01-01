У ліцеї на Волині підтоплює укриття
Сьогодні, 17:37
У Волинському обласному спортивному ліцеї в укритті з’являється вода. Причина – у підвищенні рівня ґрунтових вод.
Про це йшлося під час бюджетних слухань у обласній раді у вівторок, 28 листопада, пише ВСН.
Як повідомила виконувачка обов’язків директора ліцею Ольга Рудчик, укриття в закладі функціонує. Але треба думати над вирішенням проблеми його затоплення.
«Якщо рівень ґрунтових вод піднімається, то укриття затоплює, тож треба відводити воду. Цього року в одному приміщенні на 10 сантиметрів вода піднімалась, в іншому - на 5 сантиметрів», - розповіла вона.
Як зазначили депутати облради, згадана проблема потребуватиме вирішення наступного року, однак нині можливості обласного бюджету - обмежені.
Нагадаємо, на Волині триває робота над збільшенням кількості захисних споруд цивільного захисту.
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Про це йшлося під час бюджетних слухань у обласній раді у вівторок, 28 листопада, пише ВСН.
Як повідомила виконувачка обов’язків директора ліцею Ольга Рудчик, укриття в закладі функціонує. Але треба думати над вирішенням проблеми його затоплення.
«Якщо рівень ґрунтових вод піднімається, то укриття затоплює, тож треба відводити воду. Цього року в одному приміщенні на 10 сантиметрів вода піднімалась, в іншому - на 5 сантиметрів», - розповіла вона.
Як зазначили депутати облради, згадана проблема потребуватиме вирішення наступного року, однак нині можливості обласного бюджету - обмежені.
Нагадаємо, на Волині триває робота над збільшенням кількості захисних споруд цивільного захисту.
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