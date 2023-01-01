Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок

Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок
Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Старшокласники гімназії попрацювали над окопними свічками з натхненням та навіть декілька баночок залили за новою технологією – з шишками замість картону.
Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок

«Ми підтримуємо наших захисників і хочемо зробити свій вклад у спільну перемогу», - кажуть школярі.
Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок

Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок

Нагадаємо, на Волині школярі виготовляють окопні свічки для військовослужбовців Збройних сил України.

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