Школярі з Волині опанували нову технологію виробництва окопних свічок
Сьогодні, 18:08
Учні гімназії села Борохів на Волині підтримали акцію «Зігріємо захисників теплом окопної свічки та нашими молитвами».
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Старшокласники гімназії попрацювали над окопними свічками з натхненням та навіть декілька баночок залили за новою технологією – з шишками замість картону.
«Ми підтримуємо наших захисників і хочемо зробити свій вклад у спільну перемогу», - кажуть школярі.
Нагадаємо, на Волині школярі виготовляють окопні свічки для військовослужбовців Збройних сил України.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Старшокласники гімназії попрацювали над окопними свічками з натхненням та навіть декілька баночок залили за новою технологією – з шишками замість картону.
«Ми підтримуємо наших захисників і хочемо зробити свій вклад у спільну перемогу», - кажуть школярі.
Нагадаємо, на Волині школярі виготовляють окопні свічки для військовослужбовців Збройних сил України.
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