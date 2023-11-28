Зеленський підписав закон про держбюджет-2024

Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік.



Про це сьогодні, 28 листопада, повідомляється на сайті Верховної Ради.



"Повернуто з підписом від Президента України. Розсилання акта", - йдеться в картці законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2024 рік".



За інформацією



Загалом доходи державного бюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки 3,35 трлн грн.



Основною статтею видатків є оборона - для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн .



Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:



- 43 млрд грн на виробництво БПЛА;

- 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.



Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.



Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн), розміщення ОВДП (525,9 млрд грн) та надходжень від приватизації (4 млрд грн).



На соціальний захист буде спрямовано майже 470 млрд грн. На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж в минулому році – майже 15 млрд грн, з них 1 млрд грн - на протезування воїнів.



Видатки на медицину та освіту становитимуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.



При підготовці до другого читання було додано правки про:



- 1 млрд грн на розмінування с/г земель,

- доручили Уряду розробити механізм щодо врегулювання списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках Державним казначейством (замість списання такої заборгованості за рахунок вільних залишків),

- вилучили норму про репрофайлінг ОВДП у власності НБУ, оскільки таке питання потребує погодження з МВФ;

- створення додаткової субвенції на будівництво укриттів в лікарнях (1 млрд грн).



До другого читання також зазнав змін макропрогноз, який закладається в основу бюджетних розрахунків:



- реальне зростання ВВП наразі прогнозується на рівні 4,6%;

- інфляція – 9,7%;

- середньорічний курс долара - 40,7 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпідписавна 2024 рік.Про це сьогодні, 28 листопада, повідомляється на сайті Верховної Ради."Повернуто з підписом від Президента України. Розсилання акта", - йдеться в картці законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2024 рік".За інформацією Економічної правди , Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік на засіданні 9 листопада. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів.Загалом доходи державного бюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки 3,35 трлн грн.Основною статтею видатків є оборона - для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% ВВП або 1,69 трлн грн .Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:- 43 млрд грн на виробництво БПЛА;- 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.Решта видатків потрапляють в площину дефіциту бюджету, який передбачено у сумі 1,57 трлн грн. Фінансування державного бюджету буде здійснюватися за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн), розміщення ОВДП (525,9 млрд грн) та надходжень від приватизації (4 млрд грн).На соціальний захист буде спрямовано майже 470 млрд грн. На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж в минулому році – майже 15 млрд грн, з них 1 млрд грн - на протезування воїнів.Видатки на медицину та освіту становитимуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.При підготовці до другого читання було додано правки про:- 1 млрд грн на розмінування с/г земель,- доручили Уряду розробити механізм щодо врегулювання списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках Державним казначейством (замість списання такої заборгованості за рахунок вільних залишків),- вилучили норму про репрофайлінг ОВДП у власності НБУ, оскільки таке питання потребує погодження з МВФ;- створення додаткової субвенції на будівництво укриттів в лікарнях (1 млрд грн).До другого читання також зазнав змін макропрогноз, який закладається в основу бюджетних розрахунків:- реальне зростання ВВП наразі прогнозується на рівні 4,6%;- інфляція – 9,7%;- середньорічний курс долара - 40,7 грн.

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