Німці передали волинським рятувальникам 2 пожежні автомобілі

Німці передали волинським рятувальникам 2 пожежні автомобілі
Волинські рятувальники отримали від німецьких благодійників два пожежні автомобілі.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Ще 26 листопада у німецькому місті Ерцгаузен відбулася передача двох пожежних автомобілів для Іваничівської громади Володимирського району від німецьких міст Пфунгштадт та Вайтерштадт, земля Гессен.

Очільники цих німецьких міст вручили ключі від автомобілів волинським водіям-вогнеборцям, а в онлайн-форматі у церемонії передачі техніки брали участь також Іваничівський селищний голова та керівник 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ГУ ДСНС області.

Сьогодні, 28 листопада, пожежна техніка (автомобілі на шасі Мерседес та Івеко-Магірус) доставлена у 18 ДПРЧ смт.Іваничі та незабаром стане у бойовий розрахунок для виконання дій за призначенням.



Нагадаємо, раніше партнери із Німеччини передали Нововолинську три автомобілі – два пожежних і карету швидкої.

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Теги: допомога, війна
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