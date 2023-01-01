Німці передали волинським рятувальникам 2 пожежні автомобілі

Волинські рятувальники отримали від німецьких благодійників два пожежні автомобілі.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Ще 26 листопада у німецькому місті Ерцгаузен відбулася передача двох пожежних автомобілів для Іваничівської громади Володимирського району від німецьких міст Пфунгштадт та Вайтерштадт, земля Гессен.Очільники цих німецьких міст вручили ключі від автомобілів волинським водіям-вогнеборцям, а в онлайн-форматі у церемонії передачі техніки брали участь також Іваничівський селищний голова та керівник 18-ї ДПРЧ смт Іваничі ГУ ДСНС області.Сьогодні, 28 листопада, пожежна техніка (автомобілі на шасі Мерседес та Івеко-Магірус) доставлена у 18 ДПРЧ смт.Іваничі та незабаром стане у бойовий розрахунок для виконання дій за призначенням.Нагадаємо, раніше партнери із Німеччинитри автомобілі – два пожежних і карету швидкої.