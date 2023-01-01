Лучанин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав 12 років тюрми
Сьогодні, 17:05
Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 22-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб та ще двом потерпілим – середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Опівночі 13 травня 2022 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, рухався автодорогою в селі Озерце Луцького району за кермом автомобіля марки «NISSAN NAVARA».
Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення авто із вантажівкою «DAF».
У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.
Суд призначив волинянину, судимому уже за самовільне залишення військової частини, максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.
Засуджений перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 22-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб та ще двом потерпілим – середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Опівночі 13 травня 2022 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, рухався автодорогою в селі Озерце Луцького району за кермом автомобіля марки «NISSAN NAVARA».
Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення авто із вантажівкою «DAF».
У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.
Суд призначив волинянину, судимому уже за самовільне залишення військової частини, максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.
Засуджений перебуває під вартою.
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