Лучанин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав 12 років тюрми

Лучанин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав 12 років тюрми
Волинянин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 22-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб та ще двом потерпілим – середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Опівночі 13 травня 2022 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, рухався автодорогою в селі Озерце Луцького району за кермом автомобіля марки «NISSAN NAVARA».

Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення авто із вантажівкою «DAF».

У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.

Суд призначив волинянину, судимому уже за самовільне залишення військової частини, максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.

Засуджений перебуває під вартою.
Лучанин, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав 12 років тюрми


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Теги: лучанин, ДТП, тюрма, прокуратура
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