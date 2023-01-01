Осиротіли двоє діток: на Волині попрощалися з Героєм Петром Басанським

У Колодяжному на Волині поховали військовослужбовця, якийпроти російських загарбників.Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.Петра знали і поважали багато людей. Він був хорошим сім’янином, добрим товаришем і просто чудовою і товариською людиною, відповідальною та надійною. А ще – справжнім патріотом, досвідченим воїном, свого часу пройшов АТО, тож коли російський ворог прийшов на нашу землю із повномасштабною війною, Петро з першого дня пішов захищати Україну.Останнім місцем служби був Запорізький напрямок, де командир відділення корегування артилерійського вогню, молодший сержант Петро Басанський поліг в районі населеного пункту Роботине 24 листопада 2023 року.У рідному селі про Петра згадують тільки хороше. На підприємстві, де працював загиблий, також відгукуються про нього тепло: «Він був талановитим працівником, водієм, механіком. Проявляв лідерські якості, кмітливість та вправність і, здається, зовсім нещодавно розважав колектив своїм гострим розумом і мудрістю. Від Петра ніколи ніхто не чув, що щось погано на фронті. Він вірив і працював для перемоги, не шкодуючи ні життя, ні здоровʼя. Завше був душею компанії захисників уже і на фронті, хоробро захищаючи Україну до останнього подиху».Вчора громадою зустрічали кортеж із тілом полеглого Героя живим коридором шани, а сьогодні, 28 листопада 2023 року, відбулося прощання із Петром Басанським.«Осиротіли донька й син, без люблячого чоловіка і надійної опори залишилася дружина, матір втратила рідну кровинку. На жаль, Україна втрачає кращих доньок і синів, і найбільше хочеться вірити, що ця жертва не є даремною. Ми тут, у тилу, маємо також докладати для цього зусиль: у пам'ять про наших полеглих Героїв, задля підтримки тих, хто нині захищає нас на передовій і для досягнення кінцевої мети – остаточної Перемоги над російським загарбником», - зазначили у громаді.Відспівування воїна відбулося у церкві Святого Миколая Чудотворця ПЦУ у Колодяжному, потому пішою ходою рушили до місця вічного спочинку воїна, встеляючи шлях до кладовища живими квітами. Поховали Героя з усіма релігійними та військовими почестями.«Сумуємо разом з рідними та близькими, низько вклоняємось захисникові за його подвиг і неоціненний внесок у Перемогу. Вічна слава і світла пам'ять Героєві Петрові Миколайовичу Басанському! Слава Україні!» - йдеться у повідомленні.