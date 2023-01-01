На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським

полеглого військовослужбовця Петра Басанського.



Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.

Зокрема о 15:00 – виїзд від моргу міста Ковеля у село Колодяжне до дому загиблого (Молодіжна, 7)



Колона рухатиметься маршрутом вулиця Лесі Українки-Шкільна.



«Закликаємо всіх гідно зустріти нашого захисника Петра Басанського, який віддав своє життя за нас із вами, за Україну!» - зазначили у громаді.



Похорон відбудеться завтра, 28 листопада. Зокремаа об 11:00 розпочнеться прощання біля дому захисника.



Потому - відспівування у храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховають Героя на місцевому кладовищі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни сьогодні, 27 листопада, зустрічають траурний кортеж із тіломПро це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.Зокрема о 15:00 – виїзд від моргу міста Ковеля у село Колодяжне до дому загиблого (Молодіжна, 7)Колона рухатиметься маршрутом вулиця Лесі Українки-Шкільна.«Закликаємо всіх гідно зустріти нашого захисника Петра Басанського, який віддав своє життя за нас із вами, за Україну!» - зазначили у громаді.Похорон відбудеться завтра, 28 листопада. Зокремаа об 11:00 розпочнеться прощання біля дому захисника.Потому - відспівування у храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

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