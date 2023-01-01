На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським
Сьогодні, 12:17
Волиняни сьогодні, 27 листопада, зустрічають траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Петра Басанського.
Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
Зокрема о 15:00 – виїзд від моргу міста Ковеля у село Колодяжне до дому загиблого (Молодіжна, 7)
Колона рухатиметься маршрутом вулиця Лесі Українки-Шкільна.
«Закликаємо всіх гідно зустріти нашого захисника Петра Басанського, який віддав своє життя за нас із вами, за Україну!» - зазначили у громаді.
Похорон відбудеться завтра, 28 листопада. Зокремаа об 11:00 розпочнеться прощання біля дому захисника.
Потому - відспівування у храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
Зокрема о 15:00 – виїзд від моргу міста Ковеля у село Колодяжне до дому загиблого (Молодіжна, 7)
Колона рухатиметься маршрутом вулиця Лесі Українки-Шкільна.
«Закликаємо всіх гідно зустріти нашого захисника Петра Басанського, який віддав своє життя за нас із вами, за Україну!» - зазначили у громаді.
Похорон відбудеться завтра, 28 листопада. Зокремаа об 11:00 розпочнеться прощання біля дому захисника.
Потому - відспівування у храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни сьогодні зустрічатимуть тіло Воїна Павла Ткачука
Сьогодні, 12:36
На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським
Сьогодні, 12:17
Під колесами потяга «Ковель-Ужгород» загинув 60-річний чоловік
Сьогодні, 12:15