На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським

На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським
Волиняни сьогодні, 27 листопада, зустрічають траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця Петра Басанського.

Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.
Зокрема о 15:00 – виїзд від моргу міста Ковеля у село Колодяжне до дому загиблого (Молодіжна, 7)

Колона рухатиметься маршрутом вулиця Лесі Українки-Шкільна.

«Закликаємо всіх гідно зустріти нашого захисника Петра Басанського, який віддав своє життя за нас із вами, за Україну!» - зазначили у громаді.
На Волині прощатимуться із Героєм Петром Басанським

Похорон відбудеться завтра, 28 листопада. Зокремаа об 11:00 розпочнеться прощання біля дому захисника.

Потому - відспівування у храмі Святого Миколая Чудотворця ПЦУ. Поховають Героя на місцевому кладовищі.

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Теги: загиблі, війна
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