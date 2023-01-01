На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 11:43
У неділю, 26 листопада, близько 22 години у селі Верба Володимирського району 45-річний водій Mazda зіткнувся із вантажівкою DAF.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Він та 41-річна пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили до відділення реанімації. Автомобілі з місця події вилучили.
У суботу, 26 листопада, ввечері поблизу села Радовичі, що на Володимирщині, 20-річний керманич ВАЗ наїхав на пішохода, який йшов в попутному напрямку скраю проїжджої частини дороги. Чоловік нині перебуває у лікарні.
За цими фактами ДТП слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Він та 41-річна пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили до відділення реанімації. Автомобілі з місця події вилучили.
У суботу, 26 листопада, ввечері поблизу села Радовичі, що на Володимирщині, 20-річний керманич ВАЗ наїхав на пішохода, який йшов в попутному напрямку скраю проїжджої частини дороги. Чоловік нині перебуває у лікарні.
За цими фактами ДТП слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
Сьогодні, 11:43
Був вірним побратимам та державі: просять присвоїти звання Героя України волинянину Василю Бекеруку
Сьогодні, 11:40
Негода пошкодила найбільший прапор України
Сьогодні, 11:30
Лучани вибороли два «золота» на кубку України з пауерліфтингу
Сьогодні, 11:18
Навіки 22: на Волині попрощалися з Героєм Максимом Переходьком
Сьогодні, 11:16