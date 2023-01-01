На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації

На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації
У неділю, 26 листопада, близько 22 години у селі Верба Володимирського району 45-річний водій Mazda зіткнувся із вантажівкою DAF.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Він та 41-річна пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили до відділення реанімації. Автомобілі з місця події вилучили.

У суботу, 26 листопада, ввечері поблизу села Радовичі, що на Володимирщині, 20-річний керманич ВАЗ наїхав на пішохода, який йшов в попутному напрямку скраю проїжджої частини дороги. Чоловік нині перебуває у лікарні.
На Волині водій Mazda зіткнувся із вантажівкою: двоє людей – у реанімації

За цими фактами ДТП слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують в рамках розслідувань.

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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