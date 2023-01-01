Був вірним побратимам та державі: просять присвоїти звання Героя України волинянину Василю Бекеруку

Бекеруку Василю Володимировичу, жителю с. Залісці Луцького району.



Про це йдеться у тексті



"Василь Бекерук був призваний на військову служку під час мобілізації 06.04.2022 р. та з 25.05.2022 по 19.02.2023 рр. брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. Перебувавав у районі населених пунктів Роздолівка, Виїмка, Переїзне – Донецької області; Любяже, Шевченкове, Моначинівка, Куп’янськ, Кучерівка, Петропавліка, Западне, Піщане, Дворічна – Харківської області", - йдеться у тексті петиції.



Загинув 19 лютого 2023 року близько 8 ранку внаслідок прямого влучання боєприпасу збройних формувань російської федерації в танк Т72 АВ (стройовий номер 723), виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області.



"Василь відважно виконував свій обов’язок громадянина України. Чудовий син, вірний чоловік, люблячий батько, надійний друг і побратим – до останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі, це важка втрата для всіх. Усі, хто був із ним знайомий, говорять, що такі люди, як Василь – зустрічаються вкрай рідко. За словами його ротного, Бекерук Василь був безстрашним, готовий до ризику заради мети. Чоловік мав кілька контузій та осколкові поранення. Перебуваючи постійно в зоні активних бойових дій, ніколи не скаржився, натомість старався підтримував оточуючих, завжди намагався мати піднесений настрій і піднімав настрій та бойовий дух тим, хто стояв пліч-о-пліч.



Був нагороджений почесним нагрудним знаком з нагоди Дня танкіста, отримав подяку-грамоту за мужність та відвагу під час виконання бойового завдання, нагороджений орденом «За мужність та відвагу» ІІІ ступеня (посмертно).



Без сина залишилась 70-річна мама, без чоловіка - дружина-вдова, а двоє синів - без батька.



Бекерук Василь Володимирович - справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду - Герой України (посмертно). Він віддав найцінніше, що мав, - життя", - написав син Героя Андрій.



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