На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук

Бекерук Василь Володимирович 1973 року народження.



Про це повідомили у Копачівській громаді.



19 лютого 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області загинув житель с. Залісці 1973 року народження, сержант Бекерук Василь Володимирович.



Про час і місце поховання загиблого стане відомо згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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