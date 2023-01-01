На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук

На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук
На Харківщині загинув житель с. Залісці, сержант Бекерук Василь Володимирович 1973 року народження.

Про це повідомили у Копачівській громаді.

19 лютого 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Дворічна Куп’янського району Харківської області загинув житель с. Залісці 1973 року народження, сержант Бекерук Василь Володимирович.

Про час і місце поховання загиблого стане відомо згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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Теги: Бекерук, загинув, військовий
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