Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого

У четвер, 23 лютого, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Прохора Печерського. У народі святого називали Прохір-Зимоох і казали: “До Прохора стара охала: “Ой, студено!”, “Прийшов Прохір та Влас (24 лютого): “Невже скоро весна у нас?”, “Прохір — на тепло повернув”. У народі підмітили, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде “мокрим”.