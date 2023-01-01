Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого
У четвер, 23 лютого, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Прохора Печерського. У народі святого називали Прохір-Зимоох і казали: “До Прохора стара охала: “Ой, студено!”, “Прийшов Прохір та Влас (24 лютого): “Невже скоро весна у нас?”, “Прохір — на тепло повернув”. У народі підмітили, якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на Мокія Мокрого (24 травня), а це означає, що все літо буде “мокрим”.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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