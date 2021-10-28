17-річна лучанка бореться з раком: потрібна допомога

Мар'яна Андрейчук бореться з раком і потребує термінової допомоги.



Про це повідомила мама дівчини Ірина Андрейчук, пише



У Мар'яни стався рецидив. Діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.



Зараз дівчина знаходиться на лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної клінічної лікарні.



Потрібна допомога: у Луцьку 17-річна дівчина бореться з раком

«Нам потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, тому прошу усіх людей небайдужих до болю, який несуть хворі діти, нам допомогти та підтримати», - каже Ірина.



Надіслати кошти можна на банківську картку



4149 4993 4608 8535 (Ірина Миколаївна Андрейчук)



Номер телефону мами дівчини: 0635581368

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