17-річна лучанка бореться з раком: потрібна допомога

17-річна лучанка бореться з раком: потрібна допомога
У Луцьку 17-річна Мар'яна Андрейчук бореться з раком і потребує термінової допомоги.

Про це повідомила мама дівчини Ірина Андрейчук, пише ВСН.

У Мар'яни стався рецидив. Діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.

Зараз дівчина знаходиться на лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної клінічної лікарні.

Потрібна допомога: у Луцьку 17-річна дівчина бореться з раком
«Нам потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, тому прошу усіх людей небайдужих до болю, який несуть хворі діти, нам допомогти та підтримати», - каже Ірина.

Надіслати кошти можна на банківську картку

4149 4993 4608 8535 (Ірина Миколаївна Андрейчук)

Номер телефону мами дівчини: 0635581368

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Теги: Андрейчук, рак, Луцьк
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