17-річна лучанка бореться з раком: потрібна допомога
Сьогодні, 20:23
У Луцьку 17-річна Мар'яна Андрейчук бореться з раком і потребує термінової допомоги.
Про це повідомила мама дівчини Ірина Андрейчук, пише ВСН.
У Мар'яни стався рецидив. Діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.
Зараз дівчина знаходиться на лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної клінічної лікарні.
Потрібна допомога: у Луцьку 17-річна дівчина бореться з раком
«Нам потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, тому прошу усіх людей небайдужих до болю, який несуть хворі діти, нам допомогти та підтримати», - каже Ірина.
Надіслати кошти можна на банківську картку
4149 4993 4608 8535 (Ірина Миколаївна Андрейчук)
Номер телефону мами дівчини: 0635581368
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Про це повідомила мама дівчини Ірина Андрейчук, пише ВСН.
У Мар'яни стався рецидив. Діагноз - гострий лімфобластний лейкоз.
Зараз дівчина знаходиться на лікуванні у відділенні онкогематології Волинської обласної клінічної лікарні.
Потрібна допомога: у Луцьку 17-річна дівчина бореться з раком
«Нам потрібна пересадка кісткового мозку за кордоном, тому прошу усіх людей небайдужих до болю, який несуть хворі діти, нам допомогти та підтримати», - каже Ірина.
Надіслати кошти можна на банківську картку
4149 4993 4608 8535 (Ірина Миколаївна Андрейчук)
Номер телефону мами дівчини: 0635581368
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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